El poderoso sindicalista que Máximo Kirchner y Cristina Kirchner pidieron en las listas

Sergio Palazzo será candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Según expresó el secretario General de La Bancaria, aceptó la propuesta de integrar las listas luego de que lo llamaran Cristina Kirchner y Máximo Kirchner para convencerlo.

"Me llamaron Cristina y Máximo para ofrecerme la candidatura", expresó Palazzo en diálogo con FutuRock. "Se desencadenó todo muy rápido. El día viernes me llamaron Cristina Kirchner y Máximo. Luego me llamó el presidente y después el gobernador Axel Kicillof.

Palazzo subrayó que no dudó en aceptar la propuesta de integrar la lista de un espacio "que pretende generar puestos de trabajo y crear derechos, más allá de la crisis generada por la pandemia".

Por otro lado, dijo que ha estado en contacto con otros referentes del sindicalismo que lo felicitaron por la candidatura, como por ejemplo Héctor Daer.

"La Asociación Bancaria es un sindicato que ha tenido éxitos importantes en el mundo del trabajo. Somos un gremio que asegura participación en las ganancias para los trabajadores de la actividad. Eso es algo que no puede pasar inadvertido", manifestó.