Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner le soltaron la mano a Agustín Rossi en Santa Fe

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner intentaron persuadir al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, para que baje su candidatura a senador nacional por la provincia de Santa Fe. A pesar de ello, el funcionario tomó su propia decisión y presentará su propia lista, que va por la vereda de enfrente de la que apoyan presidente, vice y el propio gobernador Omar Perotti, para presentarse en las próximas PASO legislativas.

El plazo para presentar las precandidaturas ante la Justicia Electoral vence este miércoles y Rossi no tiene dudas que va a competir en las PASO, decisión que podría ponerlo contras las cuerdas y que pondría en riesgo su continuidad en el Gabinete nacional.

Agustín Rossi.

Esta tarde se presento la lista Celeste y Blanca (la de Alberto, Cristina y Perotti), que lleva como senadores nacionales titulares a Marcelo Lewandowski y a María de los Ángeles Sacnun y como suplentes al propio Perotti y a Josefina González.

En tanto que, como diputados nacionales titulares, la lista la conforman: Roberto Mirabella, Magalí Mastaler, Marcos Castelló, Stella Maris Clerici, Diego Mansilla, María Haydee Maggio, Roly Santacroce, María Soledad Senn, Carlos Kaufmann. Y los suplentes son María Marcela Del Puerto, Miguel Ángel Pedrola, Mery Criado, Fabricio Medina, Graciela Zenas y Sergio Suazo.

En ese contexto, Rossi, que estará acompañado por la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, mostró su indignación y se manifestó contra el Gobierno nacional. “Pensé que los cambios eran por funcionarios que no funcionan y no por participar de una elección”, en clara referencia a la frase de Cristina y los "funcionarios que no funcionan". Además, por supuesto, fue un claro mensaje para "atajarse" por si desde el Ejecutivo toman alguna decisión respecto a su cargo.

“Que Cristina esté aliada con Perotti es algo a comprobar y verificar. En el caso de que eso sucediese, no hay ningún problema. Simplemente son diferencias en un proceso electoral interno en la provincia de Santa Fe que hay que desdramatizar”, destacó Rossi.

Lo que está claro es el Gobierno nacional le soltó la mano a Rossi y que las internas han generado rispideces partidarias, incluso dentro del propio Ejecutivo.