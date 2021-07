Cortocircuitos de campaña: para una legisladora del PRO "la UCR es parte del problema"

La diputada provincial del PRO, Hebe Casado, se caracteriza por ser muy activa en las redes sociales. La legisladora mendocina suele generar revuelo con sus posteos, pero en esas plataformas no es necesario comunicarse a través de la escritura. Un "like" es otra forma de expresarse y en el caso de Casado llamó la atención que me gusta a un comentario que fulminaba a sus socios radicales.

La diputada Hebe Casado.

"La UCR es tan parte del problema como el PJ", aseguró un usuario en las redes sociales y Casado no dudó en poner un corazón sobre esa reflexión. En concreto, el comentario citaba una frase del periodista Carlos Pagni en el que desliza que hay radicales que trabajan para acercar a parte del peronismo en las próximas elecciones.

"El proyecto del radicalismo, que quedó truncado en 2019, es no ir con JxC, sino con una parte del peronismo", subraya Pagni en una columna.

Hebe Casado es parte del frente Cambia Mendoza pero eso no le ha impedido tener una postura crítica. Al punto de haber cuestionado algunas medidas sanitarias tomadas por el gobernador Rodolfo Suarez como el toque de queda sanitario.

A tal punto, que en una entrevista el propio Suarez reconoció que no se lleva bien con la legisladora y que durante algún tiempo la tuvo bloqueada en el teléfono.

Ahora Casado ocupa un lugar en las listas que llevan a Rodolfo Vargas Arizu como candidato a senador nacional y Josefina Canale como diputada nacional. Esa boleta competirá dentro de Cambia Mendoza contra la lista de Alfredo Cornejo y Julio Cobos.