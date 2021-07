La sorpresiva confesión de Rodolfo Suarez cuando le preguntaron por una diputada

El gobernador Rodolfo Suarez reveló que no se lleva bien con la diputada del PRO Hebe Casado. A tal punto, que la terminó bloqueando en Whatsapp.

Así lo reveló anoche el mandatario provincial al ser entrevistado en el programa Séptimo Día. Allí, Suarez fue consultado sobre la polémica legisladora, que en las redes sociales ha criticado medidas tomadas por Suarez como el toque de queda sanitario a partir de las 23.30.

"No me llevo bien con Hebe Casado. En algún momento le he bloqueado el teléfono. Ahora se lo digo y nos reímos", sorprendió el jefe del Ejecutivo provincial.

"Ella es muy aperturista y la respeto. Un día dispuse una restricción y me mandó un mensaje recriminando en términos que no me gustaron y la bloqueé", recordó Suarez.

Si bien no aclaró cuándo ocurrió, en el mes de abril Hebe Casado se burló en las redes de una medida de Suarez. "A dormir, que a esta hora sale el bicho a recorrer las calles, dijo nunca ningún científico", escribió minutos después de que comenzara a regir el toque de queda sanitario.

Casado forma parte de la coalición Cambia Mendoza que encabeza el gobernador Rodolfo Suarez pero han tenido cortocircuitos. "Fueron dos semanas y después la desbloqueé", aclaró el gobernador

"Ella tiene una postura y nosotros buscamos más el equilibrio. El on-off que ya hemos dicho para bajar un poco la circulación. Y a ella no le gustan esas decisiones. Tiene esas cosas Hebe", finalizó.