El secreto de Máximo Kirchner que desilusionó a los intendentes.

Los intendentes del Conurbano, que sonaban para ocupar muchos lugares en las listas, tienen que soportar que ninguno de los suyos figure en la nómina de candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, dominados por dirigentes políticos muy próximos a Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Alberto Fernández, quien pulsó con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar que Santiago Cafiero se fuera de la Jefatura de Gabinete, sólo consiguió la primera candidata en la lista legislativa bonaerense, Victoria Tolosa Paz. Mientras, el resto se completó con personas muy vinculadas a Máximo Kirchner, los movimientos obreros que también responden a él y no a la CGT oficial que comanda Héctor Daer, que pretendía un lugar, al menos, entre los primeros diez candidatos.

Julio Pereyra es ex intendente de Florencio Varela, una de las ciudades donde el kirchnerismo gana siempre por amplio margen, en el sur del Conurbano Bonaerense. Este ex jefe comunal, que también pasó por la legislatura bonaerense y presidió la Federación Argentina de Municipios (FAM) en los mejores momentos de Néstor Kirchner, es un peronista tradicional, una excepción a toda la regla que completa la lista.

Otra vez fracasó el intento que tenían los jefes comunales de la Primera Sección electoral de que Alberto Descalzo, el decano de todos los peronistas, intendente de Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires, fuera parte de la lista. No sólo no estuvo él. Tampoco los de otras localidades.

Se cumplió, tal cual lo había publicado MDZ, con el anticipo brindado a nuestro medio por Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, que dijo que "no hay que comerse ningún amague. Hasta ahora no hay nada". Lo peor es que, indefectiblemente, no hubo nada.

Este intendente, por lo menos, consiguió que su aliado Luis Vivona figure como candidato a la reelección para el Senado. El otro que también consiguió lo mismo fue el alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez, al oeste del Conurbano, en la primera sección electoral, que ratificó la presencia de Gustavo Sooz en la misma nómina en la que también participará Teresa García, la actual ministra de Gobierno de Axel Kicilof.

Sin embargo, para Menéndez no fue una jornada de felicidad completa ni mucho menos. Es muy factible que su antecesor y enemigo político, Raúl Othacehe, se presente para competir en la PASO con una lista de candidatos a concejales propia.

Quien sí ratificó su poder fue Martín Insaurralde, aliado desde hace años de Máximo Kirchner. El intendente de Lomas de Zamora colocó a una hombre suyo en la tercera sección electoral como primer candidato a diputado provincial de la Tercera Sección electoral, zona sur del Conurbano. Se trata de Mariano Cascallares, jefe comunal de Almirante Brown. El resto de la nómina la dividieron entre los referentes cercanos al ministro Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y de Fernando Espinoza, de La Matanza, quien también ubicó a una persona de su confianza en el lugar 13 de diputados nacionales: Liliana Pintos.

En esa lista de legisladores provinciales aparece Nicolás Russo, de Lanús, actual presidente de esa institución y muy cercano a Sergio Massa, en la séptima ubicación. Jorge Donofrio, también aliado del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, aparece vigésimo entre los candidatos nacionales. Hace cuatro años, con el Frente Renovador, había sido electo por esa sección electoral como legislador bonaerense.

Noche de frustración, replanteos y análisis, en la que los grupos de whats app estallan y empiezan a comprender por qué motivo nadie quería dar a conocer detalles de las listas que se iban a presentar. Daniel Arroyo, quien arribó al gabinete casi como un funcionario de lujo, quedó desdibujado en la gestión y terminó duodécimo en la lista que encabeza Tolosa Paz.

"Quizás si hubiera estado Cafiero, otros lugares se podrían haber conseguido", se quejan en el siempre postergado y nonato albertismo. Pero tampoco querían que se fuera de su lugar. Múltiples operaciones y versiones se abrían con su alejamiento de la Jefatura de Gabinete.

Los intendentes vuelven a recluirse y a pensar cómo armar una nueva oportunidad para "saltar" y salir del "encierro" al que lo someten, ahora aliados, Massa y Máximo Kirchner. Pero, a diferencia de años anteriores, todo será más veloz. La imposibilidad de ser reelectos si no se reinterpreta la ley, los pone de nuevo a prueba. A diferencia de este año, no esperarán que alguien los autorice o les diga que "no es oportuno plantear eso", como le vinieron diciendo hace casi dos años.

En el pago chico, en Tigre, el intendente Julio Zamora, es uno de los pocos que puede estar tranquilo. Sabe que tendrá que lidiar con más concejales massista y que el presidente de la Cámara de Diputados lo tendrá a maltraer hasta el fin del mandato. Pero hoy, por lo menos, hubo tregua y su esposa, Gisella Zamora, encabezará la lista.