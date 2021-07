Por Francisco Albarello

En uno de los primeros libros dedicados al ejercicio del periodismo en el ecosistema digital, Dan Gillmor publicó en 2004 “We the media”, que se convirtió en una especie de manifiesto sobre la posibilidad de que “cualquiera” pudiera convertirse en periodista en la red. Nacía lo que se denominó entonces “periodismo ciudadano”, que despertó un entusiasmo en la comunidad académica que no llegó a seducir a los medios periodísticos, que tendieron siempre a soslayar o bien a permitir, pero sin dejar de controlar, este tipo de participación de la audiencia, siempre y cuando estuviera alineado con sus agenda e intereses editoriales.

“Nosotros somos el medio”, quedó tal vez como una proclama demasiado arriesgada para los medios. Las redes sociales capitalizaron en gran parte estas posibilidades, y dieron lugar a que, efectivamente, cualquiera pudiera crear su propio medio de comunicación. Pero seguimos hablando de medios: es decir, el ecosistema evolucionó, pero ciertas dinámicas de control y de flujos se mantuvieron, al punto que las disputas entre los medios y las redes sociales por el control de esos flujos -y la derivada monetización de los contenidos y sus audiencias- hasta el presente no se han resuelto.

Pero el panorama hoy es distinto: nosotros somos la red es más que decir nosotros somos el medio. La red es el ambiente natural y relacional en el que nos movemos, mientras que los medios son la adaptación de las formas anteriores de producir y difundir información, que más allá de sus esfuerzos no pueden negar su naturaleza broadcasting en la relación que proponen entre sus contenidos y las audiencias. Nosotros somos la red: Internet permite que nosotros podamos crear nuestras propias redes para producir conocimiento, y este aspecto no ha hecho más que acentuarse con la pandemia del covid-19.

Investigar en red, una virtuosa unión de fuerzas.

Los que investigamos no podemos dejar de reconocer que, en este contexto, que en muchos aspectos es difícil, en lo que refiere a la inteligencia colectiva, no ha hecho más que impulsar proyectos colaborativos. Podemos decir que gracias a la pandemia estamos recuperando los principios pioneros de la World Wide Web creada por Tim Berners Lee allá por el año 1989. Si bien la discusión actual sobre Internet pasa en gran medida por el control de la información, la minería de datos y la vigilancia de los ciudadanos a través de plataformas cada vez más sofisticadas, hay una contracara que no debemos soslayar: los investigadores nos volcamos a crear proyectos y establecer redes colaborativas que tienen a la red como protagonista.

Personalmente, llevo adelante un proyecto que se denomina precisamente “Investigar en red”[1], que nuclea el esfuerzo de investigadores de 9 universidades argentinas, privadas y públicas y de diversos puntos del país, con una sola meta: indagar sobre las transformaciones en los hábitos de consumo de noticias y de formas de estudio de los estudiantes universitarios. Y todo el proceso de investigación, desde la recopilación de fuentes, la realización de las entrevistas y la presentación de los primeros resultados los realizamos a través de la red. Luego, las reuniones que hacemos por streaming, participando desde provincias distantes como Jujuy, Río Negro, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son altamente productivas, no solo porque nos podemos reunir todos -cosa que físicamente en otro contexto sin cuarentena sería difícil- sino porque podemos potenciar las capacidades de cada uno a través de la red.

A diferencia de lo que sucedía con el periodismo ciudadano, donde tal vez estaba la tecnología, pero no la voluntad de abrir las agendas y la participación, en este caso, está la voluntad de hacerlo, y las herramientas que nos ofrece la red, en un contexto tan desfavorable en otros aspectos, son las que lo hacen posible.

[1] Para conocer más sobre Investigar en red: www.investigarenred.ar