Luis Brandoni avala la rebelión radical contra Enrique Nosiglia y van con lista propia

Se suma otro dolor de cabeza para Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Se presenta una tercera lista en la PASO a competir contra María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy. Después de las largas negociaciones que terminaron con la renuncia de Patricia Bullrich a ser candidata a diputada nacional y las resistencias que generó el desembarco de María Eugenia Vidal, estalló una rebelión en el seno de la Unión Cívica Radical porteña contra la conducción de Enrique Nosiglia, Martín Lousteau y Emiliano Jacobitti.

La corriente interna de la UCR que lideran el actor Luís Brandoni, el diputado nacional, Facundo Suárez Lastra, el auditor general de la Nación, Jesús Rodríguez y el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein decidieron presentar su propia lista en la PASO de Juntos por el Cambio. Bajo el lema de “Adelante Ciudad”, los radicales rebeldes van a competir en la primaria desafiando a la conducción partidaria y cortando las negociaciones que venían manteniendo con el jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta.

La lista la encabezará Rubinstein, en segundo lugar, la pedagoga Mónica Marquina, coordinadora de Padres Organizados (la ONG que logró que la Corte Suprema avale la apertura de las clases presenciales), luego aparece Suarez Lastra que termina su mandato. En el cuarto puesto la economista Ana Echegoyen de la Fundación Alem que conduce Rodríguez, y en el quinto figura el biólogo Galo Soler Illia, nieto del ex presidente y prócer del radicalismo.

Brandoni va ocupar el último puesto de esta nómina porque no está dispuesto a volver al Congreso. Pero si desea hacer campaña y generar el arrastre de su popularidad en el público más duro de Juntos por el Cambio. Un fuerte desafío para Nosiglia, Lousteau y Jacobitti. Lograron adhesiones en tiempo récord de figuras prestigiosas como el exministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, el ex embajador en Francia, Carlos Pérez Llana, el ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, y el constitucionalista Daniel Sabsay.

“Hay malestar en la base del votante radical contra la conducción partidaria por el armado de la lista con Vidal que hoy no es representativa, salimos a la cancha a representar esa mirada que no ha sido tenida en cuenta en el acuerdo con el PRO”, dicen los integrantes de “Adelante Ciudad”. La lista de legisladores porteños será encabezada por el arquitecto radical Andrés Borthagaray y simbólicamente irá en el puesto 29 Humberto Bonanata, de larga trayectoria en la UCR y titular de la Fundación Sancerni Gimenez.