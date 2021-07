Patricia Bullrich, Lilita Carrió y Rodríguez Larreta escudaron a Santilli en su lanzamiento

El frente Juntos por el Cambio (Juntos) se prepara para una primaria de alto vuelo en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo impulsa la candidatura de Facundo Manes de cara a las PASO, acompañado por figuras de renombre como Emilio Monzó. Mientras tanto, el PRO se mostró unido este jueves en un gran acto de lanzamiento de campaña en el que Diego Santilli estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto, Lilita Carrió, Jorge Macri y Patricia Bullrich, entre otros.

"Tenemos un desafío muy grande, que tiene una primera escala que son las PASO. Representamos los mismos valores, con matices pero con un solo objetivo: defender a la gente que quiere vivir en libertad", manifestó Jorge Macri luego de pulsear hasta último momento por la candidatura.

Por su parte, Bullrich le dedicó un párrafo a la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. "Tenemos en frente a una candidata que hoy coordina la mesa del Hambre, Victoria Tolosa Paz. Con el aumento de la pobreza, la destrucción de sus planes de vida, de sus empresas de sus comercios", se burló la presidenta del PRO.

Somos un equipo que hace y trabaja de una manera distinta. No somos un equipo que te impone, te maltrata y te echa la culpa. Somos un equipo que te escucha, que te entiende y que confía en tu trabajo. — Diego Santilli (@diegosantilli) July 22, 2021

Sobre ese tema se centró también el discurso de Santilli, quien afirmó que "6 de cada 10 chicos viven en la pobreza". "Esta realidad la podemos cambiar. Los argentinos queremos decir basta, así no va más. Somos un equipo que trabaja y hace las cosas distinto. Mi esperanza está en todos ustedes. Podemos cambiar la historia. Podemos vivir mejor y transformar definitivamente la provincia de Buenos Aires. Hagámoslo juntos", manifestó el candidato del PRO.

Si bien no estaban presentes, Santilli también les agradeció a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal por la confianza y el respaldo a su candidatura. "Hoy los argentinos estamos viviendo un momento muy difícil. Un momento lleno de angustia, un momento de oscuridad donde no podés ver tu horizonte. Siento la angustia de la gente en la calle. La bronca de ver que todo está más caro y no te alcanza para llegar a fin de mes. O que tuviste que cerrar las persianas de tu comercio o tu fábrica, por la que luchaste toda tu vida (...) Ahora, ¿saben qué es lo más importante? Que la realidad la podemos cambiar", subrayó.