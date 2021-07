Las tres nuevas jugadas de Cristina y Máximo Kirchner que inquietan a Alberto Fernández

Con la discusión aún abierta en el Frente de Todos por el armado de las listas de candidatos para las elecciones legislativas de este año, algunas maniobras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner despiertan más preocupaciones en el entorno de Alberto Fernández.

En principio, la líder del oficialismo "está pidiendo cambios" en el gabinete nacional porque "no le gusta cómo viene funcionando el Gobierno", señaló el periodista Francisco Olivera en el programa +Voces, del canal LN+. "Ya se escucharon algunas objeciones a la promesa de que en septiembre vamos a estar todos vacunados, porque les pareció que era poner un límite ficticio, un deadline innecesario", argumentó en relación a las declaraciones del propio Presidente y algunos de sus funcionarios sobre los avances en la campaña de vacunación anti covid.

"Cristina Kirchner considera y dice abiertamente que probablemente después de las elecciones van a necesitar otro gabinete con otro tipo de ritmo para una administración que tiene que ser más ejecutiva, con gente que resuelva problemas", añadió.

En ese sentido, la vicepresidenta tiene a tres ministros en la mira, según Olivera: "A Martín Guzmán (Economía) le achaca que no sabe de política. Cuestiona incluso a Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), al que acusa de no aprovechar las buenas noticias. Y por supuesto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quien no se sabe lo que pasará".

Por otro lado, el periodista comentó una polémica idea que surgió recientemente en la ya clásica 'mesa de los lunes' que se reúne periódicamente en La Plata, en la que participan Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Gabriel Katopodis, Santiago Cafiero, Martín Insaurralde y Fernando Espinoza: "Se deslizó la posibilidad que esta nueva posición de ejecutivo que quiere Cristina pudiera ser ocupada por Sergio Massa. Sin embargo, en el massismo insisten en que no es necesario y a Alberto Fernández no le gusta la idea".

Al mismo tiempo, toma fuerza la estrategia electoral en el oficialismo de promover una interna activa en territorio bonaerense, anticipó la también periodista Jesica Bossi: "En el Gobierno reconocen que por primera vez podrían habilitar dentro del Frente de Todos una lista más en la provincia de Buenos Aires, para contener el ala más dura del kirchnerismo que no se siente representada con Alberto Fernández".

"Uno de los que habló con Máximo Kirchner hace un tiempo sobre esa posibilidad y en principio quedó habilitado, fue Gabriel Mariotto. Sería la 'lista de los presos políticos', porque representaría a ese sector junto con Julio de Vido, su esposa Alessandra Minnicelli y Milagro Sala, entre otros", acotó.