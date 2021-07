Alberto Fernández habló de los 100 mil muertos por coronavirus y aprovechó para pegarle a Macri

El presidente Alberto Fernández se refirió en un acto a la cifra de 100 mil muertos por coronavirus que alcanzó este miércoles Argentina y aseguró que "está sufriendo mucho".

"Para nosotros no es intrascendente, tampoco es un negocio. Hay quienes con esas muertes hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, de ponernos en veredas enfrentadas", aseguró Fernández.

"Estamos sufriendo mucho. Todos nosotros sufrimos cuando hubo un muerto, no necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos con cinco días de duelo porque llegamos a un número de muertos que merecen nuestro homenaje", agregó el mandatario.

"Pero en medio de tanto dolor hay que avanzar; alguien me dijo cuando la pandemia empezó 'no hagas nada, que mueran los que tengan que morir...' pero yo hice todo el esfuerzo", sostuvo Fernández, recordando una supuesta conversación que mantuvo con el ex presidente Mauricio Macri.

"La verdad que no tiene mucho sentido esto de lucrar con la muerte, la muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, salvo los asesinos y nosotros no lo somos", agregó Fernández al inaugurar una planta depuradora de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) en la localidad bonaerense de Guernica.

"Recuperemos nuestra dignidad, somos un pueblo maravilloso que se levantó mil veces. Un pueblo que fue capaz de reconstruirse mil veces ante tragedias enormes: nos recuperamos ante procesos inflacionarios, nos recuperamos ante un genocidio", completó Fernández.

"Le vamos a ganar a la pandemia apurando al máximo el proceso de vacunación que estamos llevando adelante. Estamos seguros de que esa es la puerta de salida", cerró el mandatario.

El acto contó con la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y la intendenta del partido bonaerense de Presidente Perón, Blanca Cantero.