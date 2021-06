Nadal indicó cuándo empezará la vacunación a menores de 50 años

"En la medida que vamos agotando inscriptos, vamos bajando el umbral. Y vamos combinando eso con la búsqueda activa de los que no se han inscripto", explicó. Y precisó que se comenzará a vacunar a menores de 50 "cuando agotemos los inscriptos y no inscriptos". Hay 35.000 no inscriptos mayores de 55.