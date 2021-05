Alberto Fernández criticó el regreso de las clases presenciales: "Están jugando con fuego"

El presidente Alberto Fernández se refirió al regreso de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y aseguró que "los distritos con clases presenciales están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente".

"Todo esto es jugar con fuego y yo lamento que ese fuego va a quemar a la gente de cada uno de esos lugares. En Alemania hay una estimación que se hace para medir el riesgo de la pandemia. Y cuando hay 150 personas cada 100.000 habitantes contagiados se suspenden las clases", advirtió el mandatario.

Y agregó: "Ahora en estos lugares la tasa de incidencia es de 600 a 700 casos, o sea cuatro veces la tasa que marca Alemania para suspender las clases".

"Yo marco todo esto para que la gente entienda que no es un capricho, no es que se nos ocurrió arruinarles la vida a los porteños, cordobeses... la idea es cuidar a la gente. Y está visto que la educación moviliza al 25% de lo que circula diariamente en Buenos Aires", sostuvo Fernández.

En diálogo con AM990, el presidente aclaró que el resultado del confinamiento de nueve días que termina hoy recién se verá en dos semanas.

"Los efectos de este confinamiento los vamos a ver en dos semanas, pero entiendo que poco a poco deberían bajar los casos. No es una situación simple y con esto solo no se arregla, es necesario seguir sosteniendo al máximo la menor circulación posible", resaltó.

Críticas para Macri

Fernández también se refirió a las duras críticas que tuvo Mauricio Macri para con el Gobierno en la entrevista con Juan Viale del sábado a la noche. Fernández acusó a Macri de ser "un artista de la mentira" y cuestionó el crédito que le pidió al Fondo Monetario Internacional.

"Me impresionó mucho porque en La Voz del Interior dio un reportaje muy llamativo donde me recomendaba cómo tenía que negociar con el FMI. Y yo pensaba: '¿Este hombre será consciente del daño que le causó a la Argentina, de la irresponsabilidad que tuvo cuando pidió ese crédito?", sostuvo Fernández.

Y agregó: "No quieren asumir los efectos de sus conductas. La palabra se devalúa cuando se miente. En ese sentido yo tengo mucha tranquilidad porque el que me está calificando fue un artista de la mentira".

Además, Fernández fue irónico al referirse a las declaraciones de Macri, quien aseguró que terminaba su día "a las 7 u 8 de la noche". "Cuando uno es presidente, lo que no tiene son horarios. Yo empiezo el día a las 7.30 u 8 y nunca sé cuándo termina, pero no me quejo", añadió Fernández.

"Algunas cosas me las dijo a mí el día siguiente de ganar las elecciones, cuando me planteó que cada dos semanas me tome unos días de descanso, que no trabaje más de las seis o siete de la tarde porque era matador... Y yo lo miraba con cara de 'estamos en un problema', porque no debería ser el primer tema a tocar. Pero así es Macri, vimos un Macri genuino", completó Fernández.