Alberto Fernández: "Mendoza también es Argentina"

El presidente Alberto Fernández visitó Mendoza con motivo del rescate estatal de la empresa metalúrgica IMPSA.

Después de realizar una recorrida por las instalaciones de la empresa junto al gobernador Rodolfo Suarez y los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Wado de Pedro (Interior), el Presidente expresó: "Mendoza es Argentina también. Y si tiene un problema, la Argentina tiene que atender esa necesidad".

Fernández expresó también que "IMPSA genera un paralelo con la Argentina y es en esencia el resultado del esfuerzo de todo el país". También señaló: "Queremos que tenga 1.300 trabajadores en lugar de 720 y que recupere los negocios que ha perdido".

El mandatario afirmó que a lo largo de su historia personal se cruzó varias veces con IMPSA y que siempre le impresionó su trabajo. "Cuando la visité no podía creer que cortaran acero como si fueran fetas de fiambre", afirmó.

Sin embargo, como Presidente, "IMPSA me llegó como un problema, no como una alegría, porque estaba en jaque una empresa con tecnología increíble que entró en una crisis muy profunda". "Anabel me llamaba permanentemente por IMPSA", agregó en referencia a la senadora mendocina Fernández Sagasti.

Fernández se refirió a los problemas financieros de la empresa mendocina y sostuvo que son similares a los del país. "A diario enfrentamos a acreedores con Martín (Guzmán) y les decimos que no podemos pagar tasas y montos", ejemplificó.

Las palabras del Presidente sellaron un proceso de estatización de la empresa en el cual los estados nacional y provincial se asociaron para brindarle un salvataje de 20 millones de dólares.

En el acto, tanto Fernández como Suarez hablaron en contra de la grieta. "Las grietas las padece la gente", afirmó Fernández.

Antes, el Gobernador había dejado un mensaje similar. "Nos pusimos rápidamente de acuerdo, eso no cuesta cuando prima el sentido común", destacó Suarez. Y agregó: "En los temas importantes podemos trabajar en conjunto".

Mas adelante en su discurso afirmó: "El desafío es pensar en el ciudadano de a pie. La grieta no es una abstracción política, produce daño en el ciudadano. Esto es lo que demandan las horas históricas que nos han tocado vivir", expresó.

El gobernador también agradeció a los ministros De Pedro y Guzmán por el apoyo para afrontar los costos de la capitalización por parte de Mendoza e incluso anunció que el director que le corresponde nombrar será un funcionario que ya trabaja en el tema: Pablo Magistochi, titular de EMESA.

"Todo se hizo en silencio y fue difícil"

En el acto realizado en las instalaciones de la empresa, su CEO, Juan Carlos Fernández, destacó que "la gente es lo mejor que tiene IMPSA". "Gracias al apoyo del Gobierno nacional y provincial, y de legisladores y sindicatos, podemos decir que la empresa inicia un nuevo proceso después de seis años tremendos, se nos hizo muy difícil llevar adelante la compañía después del colapso en Brasil".

"Fui a tocarle la puerta al ministro Kulfas y luego al gobernador para mantener esta empresa de 720 trabajadores. Todo se hizo en silencio y fue difícil, y logramos una solución excelente. Nos da la posibilidad de mantener las fuentes de trabajo y de desarrollar nuestra tecnología. Fundamentalmente queremos seguir compitiendo en el exterior".

"El 85 por ciento de las turbinas son para el exterior", señaló Fernández, y agregó: "Confío en que pueda dar un salto y agradecemos muchísimo".

Por su parte, el titular de la UOM, Antonio Caló, destacó la alegría del gremio. "Si los trabajadores están contentos, el país anda bien", expresó. "Con la puesta en marcha de nuevo de IMPSA van a haber muchos trabajadores metalúrgicos", sostuvo. "Cada vez hay más puestos de trabajo en la industria, fuerza Presidente", agregó.

A su turno, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, habló de una nueva etapa de crecimiento en IMPSA. "Todo esto ocurrió con el apoyo decisivo de Alberto Fernández que quiere poner a la Argentina de pie", indicó.

"IMPSA es una historia excepcional de una empresa metalúrgica", destacó, y agregó: "Su principal capital son los trabajadores y trabajadoras que tiene". "En estos 10 meses hemos logrado entre todos evitar el cierre de la empresa", expresó también.

"Una empresa de alta tecnología liderada por el estado puede aumentar su producción, tenemos ejemplos exitosos de este tipo", sostuvo el funcionario.

Al final, repartió elogios en los dos bandos de la política local: "Anabel (Fernández Sagasti) nos dio muchísimos elementos de ayuda y el gobernador Rodolfo Suarez nos demostró que fuerzas políticas distintas pueden converger en una solución", expresó también.