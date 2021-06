Se enojó Espert y acusó a Juntos por el Cambio de ser funcionales al kirchnerismo

El economista José Luis Espert salió a criticar duramente la decisión tomada ayer por Juntos por el Cambio de fijar un piso electoral para conformar las listas luego de las paso. "Si nos ponen un piso del 25% no quieren que estemos en el mismo frente", aseveró el excandidato presidencial en diálogo con el periodista Paulino Rodríguez.

La propuesta de Espert es clara. Formar un gran frente opositor al gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires que contenga a Juntos por el Cambio y a otros espacios como Avanza Libertad. "Nuestro plan A es presentar candidatos en toda la provincia con Avanza Libertad, pero el plan B que yo sugerí es una gran PASO opositora que incluya a todos. Incluso a Randazzo (Florencio). Eso está cada vez más lejos pero por decisión de ellos", aseveró Espert en referencia a Juntos por el Cambio.

Durante del encuentro que mantuvieron ayer los referentes de Juntos por el Cambio se definieron algunas ideas de cara a los próximos comicios. Por ejemplo, que sólo podrán tener un lugar en representación de las minorías siempre y cuando esa lista consiga el 25% de los votos de la interna.

Justamente, ese punto es el que Espert afirma es una barrera que impide el acuerdo. "Si el piso para que los cargos de abajo, entren a la megaPASO opositora en PBA es de 25%, mejor dígannos que no quieren que participemos y así quedará claro que los verdaderos funcionales al kirchnerismo son los de Juntos por el Cambio", manifestó el referente liberal citando una nota de MDZ que revela las tensiones que existieron en el encuentro de Cambiemos.

Si el piso para que los cargos de abajo, entren a la megaPASO opositora en PBA es de 25%, mejor dígannos que no quieren que participemos y así quedará claro que los verdaderos funcionales al kirchnerismo son los de Juntos por el Cambiohttps://t.co/AvTHR8PRyr — Jose Luis Espert (@jlespert) June 24, 2021

Específicamente, existieron dos corrientes claras. Una encabezada por Horacio Rodríguez Larreta que apunta a abrir el espacio para que entren más jugadores a una PASO amplia y otra que plantea parámetros que desalientan el arribo de nuevos partidos y blinda a Juntos por el Cambio tal y como está hasta ahora.

"Nos tienen que dar una oportunidad y no poner un piso del 25%. Tenemos que tener 7 puntos para legisladores nacionales y 12 o 15 puntos en legisladores provinciales. Si no es así, no quieren que estemos", remarcó Espert.

La cuenta que hacen en Avanza Libertad es simple. Para tener lugar en las listas del gran frente opositor necesitarían superar el 25% dentro del espacio en las PASO. Pero yendo por fuera, sacando más del 5% de los votos tendrían garantizadas una o dos bancas.

Están dispuestos a sumarse a un gran frente opositor para enfrentar al kirchnerismo y al gobierno de Axel Kicillof, pero exigen que las reglas internas para conformar las candidaturas sean más realistas.

"Hace un mes que me quiero juntar con Elisa Carrió, o con el radicalismo de Buenos Aires y no podemos. Nosotros si creemos que hay que derrotar al kirchnerismo en serio", finalizó.

Por otro lado, se mostró en las redes junto a Javier Milei y Luis Rosales para dejar claro que no se han distanciado y que siguen trabajando para consolidar Avanza Libertad.