Según Macri, detrás de la movida de Larreta están dos de sus principales enemigos

El ex presidente Mauricio Macri empieza a mostrarse fastidiado con Horacio Rodríguez Larreta. Además de no poder llegar a un acuerdo para evitar la competencia en las PASO en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, percibe que la estrategia del jefe de Gobierno porteño apunta a “jubilarlo” antes del 23 para asegurarse la conducción del PRO y el liderazgo para su proyecto presidencial.

En las charlas que suele mantener con sus interlocutores, Macri asegura contar con información para asegurar que detrás de esa estrategia de Rodríguez Larreta están Sergio Massa y el consultor Guillermo Seita. “A Mauricio siempre le hizo ruido la relación íntima de Horacio con Sergio”, comentan en su entorno . Pero ahora cree que en la ofensiva en su contra también influye el presidente de la Cámara de Diputados, a quien no le tiene ninguna simpatía desde que en los primeros años de su mandato lo bautizó como “ventajita”.

De acuerdo al diagnóstico del expresidente, Seita -asesor de confianza de Larreta- es el ideológico del “parricidio” en su contra junto a Massa. “Mauricio no quiere a ninguno de los dos y por eso cada vez está más enojado con Horacio”, agrega uno de sus allegados. Considera que el desembarco de Diego Santilli en Buenos Aires y la postulación de María Eugenia Vidal en CABA apuntan a dejarlo sin influencia política en ninguno de los dos distritos más importantes para ese espacio político. Y que busca derrotarlo en las PASO ganándole a su primo Jorge Macri y a Patricia Bullrich.

Sin embargo, en la sede gubernamental porteña de la calle Uspallata relativizan la mirada de Macri. Reconocen que Rodríguez Larreta es amigo de Massa y Seita pero niegan categóricamente que tengan algo que ver con el armado de su estrategia política y electoral. “Horacio ha esta grandecito como para que lo manejen, el sabe muy bien lo quiere y bajo ningún concepto que quiere cometer un parricidio, sabe muy bien la mala imagen que tienen en la sociedad los hermanos Schocklender”, dicen en off the récord un funcionario de su extrema confianza. También lo desmienten los dos apuntados por el expresidente.

Paradójicamente en el entorno de Bullrich y del intendente de Vicente López avalan la teoría conspirativa de Macri. Incluso, cerca de la presidenta del PRO aseguran que “se ha puesto en marcha una estrategia para sacar de la cancha a Mauricio y armar una coalición de Horacio con el peronismo no K”. De todas formas, dentro del PRO no son pocos los que respaldan el proyecto presidencial de Rodríguez Larreta sin jubilar al ex presidente. “Hoy la presencia de Mauricio es necesaria porque el verdadero adversario es el kirchnersimo y eso lo tienen que entender los dos”, dicen dirigente del interior que están fuera de la pelea por el AMBA.