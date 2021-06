Victoria Donda defendió a Alberto Fernández tras sus desafortunadas palabras

Al día de hoy se siguen sucediendo las repercusiones por la frase pronunciada por el presidente Alberto Fernández durante el encuentro con el presidente español Pedro Sánchez. "Los mexicanos vienen de la selva, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos de Europa", mencionó el mandatario argentino en lo que quiso ser una cita a otra frase del escritor Octavio Paz. Inmediatamente, generó repudio por personas que se sintieron discriminadas por su expresión a raíz de lo cual el Presidente envió una carta al Inadi pidiendo disculpas.

"El presidente se presentó de forma espontanea pidiendo disculpas y me parece un hecho histórico, destacable y una excelente practica por parte de los funcionarios", aseguró la titular del Inadi Victoria Donda. "Es histórico que salga a disculparse por un comentario que pueda haber ofendido y ofendió de hecho a muchas comunidades", subrayó en diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red.

En el escrito, dirigido a la titular del organismo, Victoria Donda Pérez, el jefe de Estado manifiesta que desea "aclarar sus convicciones profundas y sentidas sobre la población argentina y latinoamericana". "En el día de ayer cité una frase 'los argentinos llegamos de los barcos' que advierto que mueve algunos de los prejuicios que hay en nuestra sociedad", expresa Alberto Fernández.

Ese gesto fue destacado por Donda y aseguró que "el Inadi representa a esas comunidades y la carta es pública y les llega".

“Tenemos que modificar cosas como sociedad, somos producto de una educación racista”, aseveró Donda y volvió a poner énfasis en la importancia del gesto del presidente al reconocer su error.

"No me parece que el gesto de Alberto Fernández no tenga valor, sino que tiene valor mostrando que hay cosas que hay que cambiar”, señaló.

La frase de Octavio Paz que quiso citar Alberto Fernández es la siguiente: "Los mexicanos descienden de los Aztecas, los peruanos de los Incas y los argentinos de los barcos".