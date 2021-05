Beatriz Sarlo aviva la grieta en el macrismo con halagos a Larreta y críticas a Bullrich

Beatriz Sarlo se metió (casi) sin quererlo en la feroz interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por el liderazgo dentro del macrismo de cara a las elecciones legislativas, al opinar que el jefe de Gobierno porteño encabeza una “organización espectacular” de la campaña de vacunación anti covid en la Ciudad de Buenos Aires y, en contrapartida, que la exministra de Seguridad lanzó una “opereta” con sus denuncias contra el Ejecutivo nacional respecto a las negociaciones con Pfizer.

En declaraciones al programa Solo una vuelta más, del canal TN, Sarlo comentó su satisfacción tras haberse vacunado contra la covid-19 y elogió la organización de la campaña de vacunación contra la covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires: “Fue perfecta”.

“Sabés que no soy PRO ni larretista, pero la organización fue realmente espectacular. Cuando salía de la posta donde me vacunaron, alguien que trabaja ahí me dijo ‘yo sé lo que pensás de nosotros, pero me vas a tener que reconocer que esto fue realmente muy bien organizado’, y le respondí que no tenía ningún inconveniente en reconocerlo y decirlo de manera abierta”, se explayó la ensayista frente al conductor Diego Sehinkman.

En tanto, Sarlo prefirió no opinar sobre el escándalo referido a las negociaciones truncas entre el gobierno de Alberto Fernández y el laboratorio Pfizer, e incluso criticó a quienes hablan continuamente de ese tema sin pruebas: “Estamos en el reino de la hipótesis. Me parece fantástico que los científicos vivan en las hipótesis, porque hacen avanzar a la ciencia, pero en las conversaciones periodísticas hacen más ruido que otra cosa. No estoy convencida que haya existido un ‘Gate’ con el nombre de nadie”.

Siguiendo esa línea, la periodista y escritora fue muy dura en su análisis sobre la denuncia de Bullrich contra Fernández y el exministro de Salud, Ginés González García: “Lo de Patricia Bullrich pareció una opereta, y una búsqueda desesperada y legítima que quien está en política necesita de audiencia para no desaparecer de los medios. Eran denuncias contradictorias y mezcladas, y además difíciles de seguir”.

Más allá de esos temas, Sarlo expresó sin dudar su fastidio sobre el tratamiento que recibe en los medios de comunicación todo lo relacionado al coronavirus: “La pandemia es una situación monotemática, y que quienes estamos en los medios contribuyamos al monotematismo no me parece sino seguir una dirección que está dada por las cosas y no por la imaginación periodística”.

“Estoy harta de ver primeras planas con la pandemia. Me interesa más saber qué va a pasar con la negociación con el Fondo, porque eso nos afecta de manera muy radical”, añadió.