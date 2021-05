Interna kirchnerista: quién es quién en la pelea por las tarifas

El pedido de renuncia de Martín Guzmán al subsecretario de Energía Federico Basualdo generó una gran tensión dentro del Frente de Todos y dejó al descubierto las posturas contrapuestas dentro de la coalición en torno a cómo se descongelarán las tarifas y cuántos subsidios deberá destinar el Estado.

Desde el sector que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner niegan el despido de Basualdo y descartaron el aumento de tarifas de luz que había anunciado el Ministerio de Economía. Sin embargo, Guzmán cuenta con el respaldo del presidente Albert Fernández.

En los próximos días el presidente Alberto Fernández viajará a Europa y Guzmán formará parte de la comitiva. Ese destino es clave para las negociaciones con el FMI y el Club de París que Guzmán inició a lo largo de abril.

En la feroz interna que se desató el viernes hay muchos nombres conocidos y otros desconocidos pero con banca política. A continuación un repaso realizado por Infobae de quién es quién en la pelea por las tarifas.

Martín Guzmán

El ministro de Economía es el custodio del Presupuesto 2021, que utiliza como guía y como hoja de ruta económica. El capítulo de las tarifas y subsidios establece que este año los subsidios no deberían aumentar en términos reales, medidos en relación con el PBI cuando se compare con 2020. El año pasado los subsidios terminaron representando el 2,2% del Producto Bruto.

Guzmán sostiene que una continuidad del congelamiento o un incremento leve de las tarifas obligará al Estado a cubrir un déficit más grande de los previsto, lo que implicará necesariamente más emisión de pesos con el peligro de agrandar la brecha cambiaria y que el dólar blue ponga aún más presión a los índices de inflación.

Federico Basualdo

El subsecretario de Energía fue interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) desde marzo hasta noviembre 2020. En ese momento, cuando la Secretaría de Energía pasó de estar bajo el ala del Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas al Ministerio de Economía de Guzmán, se convirtió en el subsecretario del área.

Sociólogo, investigador de Flacso y con terminal política en el Instituto Patria de Cristina Kirchner, Basualdo postula su propia visión sobre la política tarifaria: un incremento de 8% a lo largo del año para favorecer la recuperación del salario.

El viernes por la tarde desmintió haber sido despedido del gabinete y desde el cristinismo adjudicaron la maniobra a una "operación de prensa".

Alberto Fernández:

El presidente avaló inicialmente el despido de Basualdo, pero después retrocedió alegando desprolijidad en el proceder de Guzmán.

El jefe de Estado respaldó al ministro de Economía en su política tarifaria expuesta en el Presupuesto 2021. Guzmán, además, será uno de los integrantes de la comitiva que viajará a Europa en los próximos días y que funcionará como continuación de la misión del jefe del Palacio de Hacienda en el Viejo Continente por la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París.

Cristina Kirchner

La vicepresidenta es la referente política del despedido (en suspenso) Basualdo. Respaldó al todavía subsecretario de Energía horas después de que el Ministerio de Economía filtrara la información del pedido de renuncia. Desde el Instituto Patria, del que es referente, hablaron de una "operación de prensa" y negaron que hubiera existido un pedido para echar a Basualdo.

Cristina Kirchner tiene su propia visión sobre la política tarifaria y la hizo pública en diciembre pasado, durante un acto realizado por el Frente de Todos en el Estadio Único de La Plata. En aquel discurso en que la vicepresidente habló del "miedo" de los ministros durante la gestión, dejó en claro su pensamiento sobre ese tema.

"Aquí la actividad económica la mueve la demanda. Y la demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles, no estoy diciendo nada que no se puede hacer. Durante 12 años y medio lo hicimos y por eso, además de por la unidad, volvimos. Si uno no sabe cómo llegó es probable que tampoco sepa cómo ir", sostuvo en aquel momento.

Santiago Cafiero

La Jefatura de Gabinete fue otra de las dependencias del Estado que, coordinadamente con Economía y con Energía, informaron el viernes al mediodía sobre el pedido de renuncia a Basualdo. Según explicaron fuentes oficiales, Guzmán y Cafiero encomendaron a Darío Martínez que le pida el puesto al subsecretario de Energía.

El respaldo de la jefatura de ministros para avanzar en el despido de Basualdo y en la aplicación de dos aumentos tarifarios en las boletas de luz a lo largo del año fue leído como un apoyo explícito del presidente Alberto Fernández a la maniobra que llevó adelante Guzmán.

Darío Martínez

El secretario de Energía fue el encargado, según aseguran desde el Ministerio de Economía y desde Jefatura de Gabinete, de llamar a Federico Basualdo para adelantarle que no seguiría en su cargo de subsecretario. Esa versión fue descartada por el ala cristinista de la coalición de gobierno.

Si bien fue señalado como un "camporista" y como un dirigente con terminal política en Cristina Kirchner, Martínez se mostró cercano a la posición de Martín Guzmán sobre cómo debería ser el descongelamiento de tarifas. Incluso compartió públicamente el diagnóstico del ministro y anticipó que se trabajaría en la segmentación de aumentos.

Federico Bernal:

Es el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). A pesar de no ser un dirigente orgánico de La Cámpora, responde políticamente al ala cristinista del Frente de Todos. Tiene a su cargo el aumento de tarifas "de transición" antes de la revisión integral del cuadro tarifario.

A diferencia de Basualdo, el Enargas es un organismo que cuenta con cierta autonomía, por lo que Bernal no está a tiro de un pedido de renuncia por parte del ministro de Economía.

Soledad Manín:

Reemplazó a Basualdo al frente del ENRE. Con recorrido en defensa del consumidor, es la continuadora de la visión de política tarifaria del todavía subsecretario de Energía en ese organismo regulador.

El viernes por la noche, horas después de que se desatara el escándalo en público, el ENRE publicó en el Boletín Oficial un aumento de tarifas del 9 por ciento. Horas después, en un comunicado, el ente agregó la palabra "único", en línea con el pensamiento de Basualdo.