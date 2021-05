Alberto Fernández aseguró que Alfredo Cornejo es un "bravucón"

Durante una extensa entrevista, el presidente Alberto Fernández le dedicó un párrafo al diputado nacional Alfredo Cornejo y reveló una charla que tuvo con el gobernador, Rodolfo Suarez. Específicamente, acusó a la oposición de ser "bravucones" que construyen en base a la denuncia.

En concreto, se quejó de que le expresó a Suarez su coincidencia con la mirada de equilibrio entre economía y salud y el análisis desde el punto de vista sanitario pero subrayó que a pesar de esos puntos en común, luego la oposición lo sigue criticando.

"Yo el otro día hablaba con el gobernador de Mendoza y me contaba la situación que estaba viviendo. Yo le dije: comparto tu mirada y entiendo que debiera hacerse ese camino porque es lo que estoy tratando de proponer, pero detrás de eso va a salir Cornejo a decir….y me dijo 'no lo puedo evitar'", manifestó Fernández.

"Dicho y hecho. Terminé de dictar la medida, una vez más el Gobierno que no supo comprar vacunas vuelve a encerrarnos a todos…¿No se dan cuenta que hay un momento que no pueden seguir mintiendo y enloqueciendo a la gente de este modo?", adhirió el mandatario y sostuvo que Juntos por el Cambio hace planteos desde lugares que "irritan".

"Yo sigo creyendo que en algún momento van a entender. En algún momento vamos a poder convivir", finalizó el jefe del Ejecutivo Nacional.