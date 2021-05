Fernández ratificó a Rafecas como candidato a Procurador de la Nación

Alberto Fernández ratificó este fin de semana la postulación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.

“Yo ya mandé un nombre y mantengo ese nombre”, expresó el Presidente en una entrevista de CNN. En el programa de María O´Donnell y Ernesto Tenembaum, expresó que todavía no se lleva a cabo una audiencia en el Senado Nacional para ratificar al candidato porque “nadie inicia su propia derrota".

Fernández explicó en este sentido: "Hoy Juntos por el Cambio dice que apoya porque avanza la ley para nombrarlo con la mitad más uno, pero si nosotros llamábamos a las audiencias nos encaminábamos a una derrota porque no teníamos los dos tercios”.

La discusión del pliego de Rafecas nunca se inició y, en cambio, el kirchnerismo arremetió con una ley que reduce el requisito de votos para elegir al Procurador a la mitad más uno.

Ante esto, Juntos por el Cambio anunció que daría el visto bueno a Rafecas. Pero a esta altura, la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal ya fue aprobada en la Cámara Alta y el oficialismo busca votos para ratificarla en Diputados.

No los tiene, por ahora: al oficialismo no le alcanza con la tropa propia y varios aliados no acompañarán, salvo la mayoría de los diputados del interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón.