Coronavirus: dura acusación de un funcionario kirchnerista contra Macri, Bullirch y Carrió

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, consideró que existió "irresponsabilidad grave y seria de parte de la oposición dura" en relación a las medidas adaptadas para mitigar la pandemia de coronavirus y fustigó en particular el rol del expresidente Mauricio Macri, de Patricia Bullrich y de Elisa Carrió porque "se la pasaron pusieron palos en la rueda todo el tiempo".



El jefe de ministros del Gabinete provincial analizó que esos tres referentes de Juntos por el Cambio "fueron responsables de que la gente no se inscriba para vacunarse, de que dude de todo o de que no se cuide" para evitar contagiarse del coronavirus.



En ese marco, señaló que Macri, Bullrich y Carrió "se la pasaron poniendo palos en la rueda todo el tiempo", sobre lo cual recordó que los tres dirigentes "dijeron que el aislamiento era innecesario, organizaron junto a su grupo político quemas de barbijos, y dijeron que la vacuna era veneno".



El jefe de Gabinete estimó que ese tipo de declaraciones "hacen mella" porque son formuladas por parte de "personajes públicos y centrales de la política argentina", a quienes mucha gente escucha y cree en lo que dicen, en referencia al exmandatario, a la titular del PRO y a la exdiputada y líder de la Coalición Cívica.



En el mismo sentido, evaluó que, en paralelo, "hay muchos medios de comunicación militantes de derecha que están en la misma sintonía, y que tratan de desestabilizar al Gobierno esperando que nos vaya mal en el control de la pandemia".



"Parecería que están hinchando para que gane el coronavirus", resaltó Bianco.