Controles selectivos, picardías para vacunarse y más revuelo en Tribunales Federales

¿Controles selectivos?

El aislamiento comenzó en Mendoza con controles laxos en algunos lados y más rigurosos en otros. Así fue que, por ejemplo, hubo lugares de Chacras de Coria con aglomeraciones y sin que nadie controlara. Lo mismo pasó en varios conocidos circuitos de bicicletas y motos.

Incluso se reprodujo un mecanismo de "advertencia" para esquivar controles. Así como existen grupos de Whatsapp para informarse sobre dónde están los policías, ahora también hay cuentas en redes sociales. Es lo que pasó en Twitter, donde se registra el minuto a minuto de donde hay o no inspecciones policiales o municipales.

Acc este debajo del acc sur, entrada de la ciudad y av libertador en el parque, los 3 controles no me pararon — Controles Mendoza Bot (@ControlesMdz) May 23, 2021

Vacunas por fuera de los controles

En Mendoza no se han detectado grandes focos de "corrupción" alrededor de las vacunas, pero sí errores, problemas y picardías que, en el fondo, también generan hechos irregulares. La semana pasada hubo indignación por la cantidad de docentes que aparecieron como vacunados de manera errónea y por eso están rectificando las listas.

Pero una constante que ha ocurrido es la "exageración" de algunas situaciones de salud y hasta la confección de certificados "truchos" para que personas que no deberían recibir la vacuna, finalmente la tengan. Mendoza abrió el abanico de vacunados para incluir personas de riesgo por factores de salud y no por edad. Allí ingresaron personas obesas, con patologías cardíacas y respiratorias, entre otros. En algunos casos hace falta un certificado médico que de fe de la situación. Allí es donde se advirtió que hay alguna laxitud en el control porque, aseguran, se han certificado situaciones de salud que no son tales, como obesidad, asma grave a quien no la tiene u otros problemas. Por eso, por ejemplo, hubo una cobertura rápida de esos grupos.

La cantidad de personas incluidas también hace difícil el control porque se entregan turnos dispersos entre todos los grupos. También hubo reclamos para que se incluya a personas que no están naturalmente en ningún grupo. Es lo que hicieron ATE y algunos estatales para que sean vacunadas personas que trabajan en Casa de Gobierno, dentro del Ministerio de Salud. Es que se habían vacunado a todas las personas, incluidos administrativos, de los hospitales y reparticiones de ese ministerio. Pero no quienes están en Casa de Gobierno.

Además, según pudo averiguar MDZ, hay casos de jóvenes vacunados en comunas del Gran Mendoza y de otras instituciones, como la Universidad Nacional de Cuyo, que no responden a ninguna de las categorías que han sido priorizados. "Siempre se encuentra algún argumento"; explicaron con resignación quienes dieron fe de algunos casos de "vidriosa" priorización para vacunarse.

La foto que inquietó a la Justicia Federal

Los ánimos en la Justicia Federal de Mendoza están lejos de ser calmos. Existe una caza de brujas y se cruzan miradas con recelo en los pasillos por los que aún sigue circulando el imputado juez federal Walter Bento. En ese mar de suspicacias, una foto navegó por los teléfonos de distintos funcionarios judiciales.

El kirchnerismo pidió por un cargo clave en la formación de los magistrados y la propuesta entró al Consejo de la Magistratura de la mano de la diputada Graciela Camaño pero impulsada por la senadora Anabel Fernández Sagasti. Pero la marejada no la generó el intento del kirchnerismo de nombrar al delegado de la Escuela Judicial de Mendoza, sino una foto de ese candidato. En la misma, se puede ver a Juan Rodrigo Zelaya celebrando junto a Nahuel Bento, hijo del juez investigado como líder de una asociación ilícita que funcionaba en la Justicia Federal. Aunque la imagen tiene algunos años, el clima en Tribunales Federales es sensible y la instantánea que se tomaron Zelaya y Bento en una maratón alcanzó para generar un temporal. Más allá de esa fotografía, el joven también tiene vínculos y trabajó con el fiscal Dante Vega, quien lleva adelante la investigación contra Bento.

La otra mesa judicial

A nivel nacional existe una fuerte puja política por la reforma del Ministerio Público Fiscal. Desde Juntos por el Cambio acusan al kirchnerismo de querer modificar esa ley para avanzar en el control de la Justicia y sobre todo de los fiscales. Hubo discursos encendidos y graves denuncias de aprietes y ventas de votos.

"En qué te has convertido José Luis Ramón", manifestó el diputado Luis Petri cuestionando el apoyo del diputado de Protectora a la reforma que permitirá remover al procurador interino Eduardo Casal y nombrar a su sucesor sin necesidad de consenso con mayoría simple de la Cámara de Senadores. En su discurso, Petri puso como ejemplo a la provincia de Mendoza como jurisdicción que rinde culto a la transparencia y a la división de poderes. Sin embargo, esta semana una reunión volvió a demostrar que en Mendoza la división de poderes también es difusa. En ella participaron el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, el juez José Valerio, el procurador Alejandro Gullé, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. Todos ellos cercanos al radicalismo y nombrados en sus cargos -o propuestos para ellos- por el exgobernador Alfredo Cornejo.

Otra vez problemas en Irrigación, esta vez por el contrato con un banco

Otra vez el Departamento General de Irrigación está envuelto en un revuelo interno. En su momento el escándalo estalló por la caída del financiamiento de un acueducto financiado por el BID por irregularidades detectadas en el proceso de licitación, tiempo después se supo de una habilitación a todas luces sospechosa para que un loteo privado en el dique Potrerillos tuviera agua y ahora el asunto pasa por un acuerdo realizado por el superintendente, Sergio Marinelli, para cambiar al agente financiero de la entidad del agua.



A principios de mayo y en en menos de quince días, la conducción del Departamento decidió que los empleados de la repartición dejarán de percibir sus haberes a través del Banco Nación para que, a partir del mes que viene, comiencen a cobrar en un banco privado.



Esto generó, entre otros reclamos, que la medida no fuera aprobada por el Honorable Tribunal Administrativo más allá de que la respuesta de la conducción del organismo fue que no hacía falta.



Ante el revuelo que se armó, la Asociación Gremial de Empleados y Obreros del Departamento se reunió con las autoridades y definieron que el paso de banco será optativo para el personal y que serán ellos quienes tomarán la decisión de seguir en el Nación o pasarse a la otra entidad financiera. Lo particular fue que Marinelli les explicó que había firmado un convenio con el nuevo banco, cuando la realidad marca que lo único que está firmado es una resolución del Superintendente. Y nada más.

Espert se aleja de todos por sus malas compañías

¿Será cierto que el gobierno le soltó la mano a Espert por el caso del avión que le prestó un hombre de dudoso pasado?Y que entonces fue a negociar con Juntos por el Cambio? Parece que es cierto. Le cerraron los grifos. Ahora está viendo si con el viejo sello de la UCEDE de PBA y el del PAN de los Romero Feris llegan a un frente para ir dentro de JxC o por afuera. Está esperando que el 3 de junio vuelva López Murphy de Europa y a definen. Igual Patricia Bullrich solo quiera a Lopez Murphy y a Javier Milei.

Mientras Rodríguez Larreta habla con Espert y Luis Rosales.