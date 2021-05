Dura crítica de María Eugenia Vidal al Gobierno: "Le importa más..."

La exvicegobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cuestionó al Gobierno nacional por su manejo de la pandemia de coronavirus, y si bien vio con buenos ojos la decisión del presidente Alberto Fernández de aplicar un confinamiento estricto por nueve días en todo el país, aseguró que “la prohibición no puede ser el único camino” para combatir esta problemática sanitaria.

“Desde que llegó el covid a la Argentina, nos puso en peligro a todos y nos quitó muchas cosas, y ya nadie quiere que le sigan quitando. Pero también entiendo que la situación en los últimos días se agravó mucho, con más de 35.000 casos diarios, y tenemos que tomar estas medidas de última instancia”, expresó Vidal en el programa Ya somos grandes, del canal TN, en relación al reciente anuncio de Fernández.

De todas formas, aunque aclaró que “no es tiempo para buscar culpables ni para chicanas”, Vidal manifestó que “la realidad es que estamos acá porque el plan de vacunación no se cumplió como se prometió antes de la llegada del frío”, y enfatizó: “Ahora todos vamos a hacer los posible para que haya la menor restricción posible, con el avance más rápido de la vacunación y trabajando con consenso”.

“Al Gobierno le importa más tener razón que resolver los problemas concretos. Hay un enfoque muy parcial de lo que se puede hacer frente a esta enfermedad”, afirmó la dirigente de Juntos por el Cambio en cuanto a las críticas de Fernández y el oficialismo contra la oposición, a lo cual sostuvo que “la prohibición no puede ser el único camino, tienen que haber más testeos y se debe avanzar más rápido con la vacunación”.

“Por supuesto que cuando es necesario para evitar más muertes, tal vez hay que tomar estas decisiones, pero no pueden ser las únicas”, añadió.

Por otro lado, Vidal expresó enfáticamente su descontento con las reiteradas críticas del gobernador Axel Kicillof sobre la herencia recibida por su gestión en Buenos Aires, y pidió hablar con datos concretos: “En la Provincia hay más de 2.200 centros de salud. ¿Es discutible que vacunemos en sedes gremiales y no en centros de salud? ¿Qué inscribamos en sedes partidarias? ¿Que se vacunen personas que no son de riesgo y que no son casos excepcionales como dijo la ministra Carla Vizzotti?”.

Además cuestionó el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley para modificar la elección del Procurador General de la Nación, al sostener que “no es una prioridad” y que, en realidad, se trata de una iniciativa del kirchnerismo para controlar la Justicia y no para mejorar el sistema judicial en pos de solucionarle los problemas cotidianos a la gente.