Los semifinalistas y lo que se les viene antes de visitar San Juan

Luego de darse a conocer oficialmente a través de la conferencia de prensa donde el gobernador Sergio Uñac y el secretario de Deportes, Jorge Chica participaron a través de Zoom y con la presencia desde Buenos Aires del presidente de AFA, Claudio Tapia, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli, entre otros directivos, se oficializó que San Juan una vez más será protagonista del mejor fútbol argentino y las semifinales de la Copa Liga Profesional de Fútbol se disputarán en el Estadio San Juan del Bicentenario.

De esta manera, los equipos que pisarán suelo sanjuanino serán Club Atlético Boca Juniors, Club Independiente de Avellaneda, Racing Club de Avellaneda y Club Atlético Colón, todos lograron quedarse con la llave de las semis en San Juan por penales. Los cruces de las semifinales se disputarán el sábado 22 y domingo 23 del corriente mes con horario a confirmar.

El día sábado está previsto que se dispute el primer cruce de semifinales por la Copa Liga Profesional. Será entre Independiente y Colón, ambos equipos vienen de conseguir el pasaje a las semis a través del tiro de penal. El Rojo empato con el Pincharrata 0-0 en los 90´y en el tiro de penal ganaron los de Avellaneda 4-1 con la gran figura de su arquero, el uruguayo Sosa. Por parte de Colón no se sacaron ventaja con Talleres 1-1 y en los penales el Sabalero se quedó con el boleto para San Juan por 5-3.

Antes de viajar a San Juan unos de estos dos protagonistas en la antesala de las semifinales de la Liga profesional tendrá un partido internacional, hacemos referencia a Independiente que mañana a las 19:15hs jugará por la penúltima fecha de la fase de Grupo B de la Copa Sudamericana. Será de local ante Bahía de Brasil, el Diablo se encuentra segundo en su grupo con 8 puntos al igual que el puntero que es su próximo rival, debe quedarse si o si con los tres puntos para seguir en carrera y ganar el último partido que nuevamente será de local pero con Guabira de Bolivia que hasta el momento no sumo ningún punto.

El otro cruce, que hasta el momento será el próximo domingo, es el de Boca vs Racing. Ambos lograron quedarse con el pasaje a las semis desde los 12 pasos. El domingo al mediodía, la Academia recibió a Vélez y tras empartara 0-0 en el tiempo reglamentario, Racing logró la clasificación en los penales. Un poco más tarde se jugó unos de los partidos más esperados y uno de los clásicos más importantes de mundo como es Boca vs River, que también empataron durante los 90´ 1-1 y desde el tiro de penal el Xeneize se impuso por 4-2.

Ambos equipos que se cruzarán en las semifinales también tendrán duelos internacionales antes de jugar en San Juan, por el lado de la Academia este martes desde las 21:30hs jugará por la Copa Libertadores ante Sao Paulo en Brasil. Racing se encuentra segundo en la tabla compartiendo el mismo puntaje con el primero del Grupo E que es su contrincante de mañana. En caso de ganar quedaría como único puntero y más cómodo para definir la última fecha del grupo en el Cilindro de Avellaneda ante Rentistas de Uruguay.

Por el lado de Boca también tendrá su partido internacional, será el jueves ante Barcelona de Ecuador, que es el puntero del Grupo C. Este encuentro será desde las 21hs. Los Xeneizes no están muy cómodos en la tabla, ya que se encuentran ocupando el tercer lugar con 6 puntos, lo positivo para los de la Rivera es que este partido será de local al igual que el próximo que será el último de esta primera fase, debe quedarse sí o sí con los 6 puntos que se disputarán en la Bombonera para seguir en carrera, el último partido será ante The Strongest.

En el transcurso de la jornada o el martes a primera hora se darán a conocer definitivamente los horarios de ambos partidos en nuestra provincia.