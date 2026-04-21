Lo bueno y lo malo del presente de Gimnasia con Franco en el banco de suplentes

Lo bueno: Gimnasia de Mendoza consiguió 7 puntos sobre los últimos 9 en juego. Apareció en el banco Nico Romano.

Lo malo: las lesiones de jugadores claves que han acechado a un plantel con muchos refuerzos, pero pocos de valía.

El gran objetivo de todo equipo en su primer año en la Liga Profesional es poder permanecer en ella. No es sencillo y lo atestigua la misma realidad. San Martín de San Juan, el año pasado no pudo sostenerse. Aldosivi de Mar del Plata lo consiguió en la última jornada y este año, a esta altura está en puesto de descenso por promedio.

A esta altura del campeonato, Gimnasia lo está logrando. No es poco y no hay que descuidarse.

Hay que recordar el primer año de Independiente Rivadavia en la Liga. Cuando la AFA decidió suspender los descensos, el equipo azul estaba seriamente comprometido en su puntaje y su promedio. Hoy consolidado, fue campeón de la Copa Argentina, es el equipo de mayor puntaje en el torneo y tiene dos triunfos en dos partidos en la Copa Libertadores, uno histórico en el Maracaná frente a Fluminense.

Para Gimnasia, cada partido es una final. Debe abordarlos con convicción y firme decisión en pos de sumar puntos y consolidar un equipo confiable que esté siempre a la altura. La localía es clave para ello.

Haber derrotado en casa a Vélez Sarsfield y Lanús es una gran señal positiva. Fuerte, muy fuerte en casa.

Luego de un comienzo a tropiezos, se vislumbra una esperanza de equipo que lucha y va a dar batalla, aún cuando el juego no fluye, como ocurrió con Platense, donde se consiguió un punto valioso, pese a un desempeño pobre.

El retorno al uso de la camiseta tradicional también es positivo. El Lobo es blanco y negro a rayas verticales. Basta de engendros en vestimenta.

Lo malo: el plantel fue reforzado con una cantidad importante de jugadores. Con la excepción de Módica, su goleador, Muñoz y Paredes, lesionado, el resto todavía no otorga confiabilidad ni aporta a una rotación o reemplazos sólidos.

La grave lesión de Imanol González es una pérdida lamentable. También la de Paredes, uno de los refuerzos que agregó valor al equipo. Duelen las lesiones.

Ha sido extraña la marginación de Nicolás Romano hasta esta última fecha.

Superada una grave lesión fue marginado por el anterior entrenador Ariel Broggi y recién citado al banco por Darío Franco en el partido del día de ayer. Nico es jugador de la casa, tiene el gen gimnasista y fue importante en el ascenso. Todo jugador que proviene de cuna propia debe ser tenido en cuenta. No lo hizo Franco en el tropiezo indebido por la Copa Argentina.

Como solía repetir con sapiencia Hugo Guzzo, padre de Hugo y Jorge, todos ex presidentes del Lobo; “ a igualdad de condiciones y aún con una diferencia mínima negativa en rendimiento, siempre hay que optar por un jugador hecho y formado en la propia casa”. “Vienen de las propias entrañas y nunca van a defraudar en entrega total”. ¨A tener en cuenta.

No debe aflojar un ápice Gimnasia, aún si temporalmente el destino no es favorable. Firme y decidido hasta el último compromiso. La prioridad absoluta es permanecer. Si hubiera algo más, bienvenido, pero no cejar ni confundir el objetivo.

En el próximo mercado de pases se puede y debe afinar la puntería. Va a mejorar las posibilidades.