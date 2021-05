Alberto Fernández confirmó que habrá restricciones pero negó una fase 1

Se vienen restricciones más duras. Así lo confirmó esta mañana el presidente Alberto Fernández en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10. Sin embargo, aclaró que no se volverá a Fase 1.

"Tomaremos medidas, pero no se vuelve a Fase 1", aseguró el jefe del Ejecutivo nacional. Esta semana vence el último DNU y se está trabajando en uno nuevo que aumentaría las restricciones de cara a un posible aumento en el número de casos por las bajas temperaturas.

En ese contexto, se espera que esta semana el presidente convoque a los gobernadores para discutir la realidad sanitaria de cada jurisdicción y consensuar medidas. Las miradas estarán puestas en Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, cuyas diferencias en lo que respecta al manejo de la pandemia son cada vez mayores.

El jefe del Ejecutivo nacional aseguró que la situación es compleja y amerita tomar decisiones más estrictas pero reconoció que el país no está preparado para volver a Fase 1. "No lo resistiríamos", admitió y dijo que hay un problema sociológico de fondo que impide un cierre total.

De todas maneras, volvió a cargar contra CABA por las clases presenciales y dijo que el tiempo está demostrando quién tenía razón. Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte que lo que ellos querían...¿Y quién tenía razón?”, subrayó.

Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?”, esgrimió el mandatario en la entrevista realizada en Radio 10.

“Esta mayor cantidad de casos es el resultado de decir que la vida siga como si no pasara nada. Está pasando en la Argentina un problema muy serio, que es la pandemia, un virus que nos mata y nos contagia”.

En este contexto, ayer se registraron más de 28 mil casos positivos en el país, uno de los números más altos desde el inicio de la pandemia,