Del Caño aseguró que no acompañará el proyecto sobre la pandemia

Nicolás Del Caño anticipó hoy que ese espacio no acompañará en la cámara baja el proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso que establece criterios básicos epidemiológicos para combatir la pandemia de coronavirus en el país.



El proyecto será debatido la semana próxima en el Senado en una sesión especial y si se aprueba, pasará a Diputados para su sanción definitiva.



"No vamos a acompañar el proyecto del Ejecutivo que no quiso discutir nunca un plan integral para enfrentar la pandemia. Además, el proyecto tiene varios artículos referidos a la delegación de facultades y eso nosotros lo hemos rechazado históricamente", aseveró del Caño en un comunicado de prensa.



En ese sentido, el legislador del FIT aseguró que ese espacio "no" puede "aceptar que el Gobierno tenga la potestad de prohibir movilizaciones o protestas callejeras como pidió un miembro del comité asesor del Presidente".



Sin embargo, Del Caño sostuvo que "Juntos por el Cambio se opone por otros motivos totalmente distintos: no quieren ningún impedimento para que las patronales puedan seguir explotando a los trabajadores y para eso necesitan tener las escuelas abiertas aún en lugares donde los índices de contagios son críticos, mientras que siguen actuando como lobbistas de laboratorios".



"En las provincias que gobiernan como Jujuy y Mendoza, la gestión de la pandemia fue tan mala o peor que la del gobierno nacional", aseveró el legislador.



Para Del Caño, "la única prioridad del gobierno y de la oposición de Juntos por el Cambio es que las patronales puedan seguir ganando y ajustando al pueblo para pagar una deuda fraudulenta con los especuladores privados y el FMI".



El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que establece criterios básicos epidemiológicos para combatir la pandemia de coronavirus en el país será debatido la semana próxima en el Senado en una sesión especial, luego de haber obtenido el miércoles último dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado.