Rodolfo Suarez confirmó que la restricción horaria es "una primera medida"

A pesar de que el día de ayer Juntos por el Cambio emitió un comunicado en contra de las restricciones que podría aplicar el gobierno nacional, en diálogo con Radio Con Vos el gobernador Rodolfo Suarez defendió la necesidad de tomar medidas inteligentes. "Acá no hubo cuarentena estricta sino que se tomaron medidas concretas que no afecten a la economía y salud psíquica de las personas", explicó Suarez. En este sentido, dijo que la decisión de restringir la circulación nocturna entre las 0.30 y las 5.30 "es una primera medida que sirve para tomar conciencia".

En este sentido, Suarez confirmó que la situación en Mendoza es preocupante y que está en constante diálogo con las autoridades de hospitales para analizar posibles medidas. "Está ocurriendo lo mismo que en todo el país. Tenemos un aumento de casos importantes de un día a otro. Si tomamos la positividad ya estamos cerca del 33 por ciento cuando hace 20 días estábamos en 12 por ciento", manifestó.

El mandatario provincial aseguró que todos los referentes de Juntos por el Cambio que tienen cargos ejecutivos estuvieron de acuerdo en la necesidad de tomar medidas concretas. "En la reunión tanto Horacio (Rodríguez Larreta) como Morales (Gerardo), Valdes (Gustavo) y yo dijimos que alguna medida hay que tomar. Pero no estamos de acuerdo con cuarentenas estrictas que dañan a la economía. No sirven", le explicó Suarez al periodista Reinaldo Sietecases.

"Deben ser medidas inteligentes y efectivas. Una cosa es cerrar actividades a las 12.30 y otra a las 9 o 10. Eso es lo que surgió de esa reunión", aclaró. De esta manera, intentó explicar que Juntos por el Cambio no rechaza las medidas restrictivas inteligentes y puntuales, sino la idea de tomar decisiones como las que se tomaron el año pasado.

"En Mendoza hace tiempo vivimos con esta nueva normalidad. Acá no hubo cuarentena estricta sino que se tomaron medidas concretas que no afecten a la economía y salud psíquica de las personas. Por eso fijamos el cierre a las 12.30 permitiendo que funcionen restaurantes y bares. Es para terminar con fiestas clandestinas a las que concurren jóvenes y en las que hemos visto contagios", argumentó.

"Es una primera medida que sirve para tomar conciencia y evitar fiestas donde hay mayores contagios", adhirió y destacó que hubo un acatamiento absoluto durante las noches del lunes y el martes.

De todas maneras, Suarez admitió que existen distintos puntos de vista dentro de Juntos por el Cambio y dijo que es lógico y razonable que así sea. "Existen diferencias entre quienes gobiernan y los que no. Son diferencias razonables porque son distintos roles. Dentro de una coalición no puede haber unanimidad de criterios, porque no sería real ni sano. Hay que generar diálogos y condiciones básicas sobre los temas. En eso coincidimos. En dar debates", esgrimió.

"Hay visiones distintas porque el rol del que está al frente del gobierno no es el mismo que el de que tiene que cumplir un rol de opositor", agregó Suarez sobre ese tema.

En lo que aclaró que están todos de acuerdo, es en no modificar el calendario electoral. "En lo que hemos coincidido todos es en que las PASO hay que hacerlas y que las reglas de juego no se pueden cambiar en un año electoral", expresó.

"Si apostamos a pequeñas restricciones con la economía funcionando, la sociedad debe estar funcionando. A esa fecha tienen que haber muchos vacunados y no se pueden cambiar las reglas del juego. Tiene que haber elecciones. Si hay un cambio electoral debe ser para siempre", sostuvo y puso como ejemplo la distancia que hay entre las PASO y las elecciones generales.

"Si el traslado de las PASO es para que esté más cerca de las elecciones generales, debería ser para siempre. Soy partidario de que las reglas del juego no hay que cambiarlas. Y menos en un año electoral", finalizó defendiendo que las PASO permiten ordenar la oferta electoral de cara a la sociedad y ordenar los frentes.