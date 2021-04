Axel Kicillof apuntó contra Cornejo y Suarez y los acusó de "hipócritas"

Desde Juntos por el Cambio cuestionaron al Gobierno nacional por la idea de volver a imponer algunas restricciones a la circulación y a algunas actividades para enfrentar la segunda ola de covid. A través de un comunicado, los referentes de esa alianza instaron a que el Gobierno no tome medidas contra las actividades económicas y educativas. Rápidamente hubo respuesta desde el oficialismo y fue el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien salió al cruce y acusó de irresponsables a los dirigentes de Juntos Por el Cambio. Pero hizo un foco puntual en Mendoza, provincia gobernada por ese frente. Allí acusó de "hipócritas" al oficialismo mendocino porque piden no tomar medidas a nivel nacional, pero en Mendoza sí hubo restricciones (desde hoy no se puede circular durante la madrugada).

En la reunión estuvieron el gobernador Rodolfo Suarez y el diputado nacional Alfredo Cornejo. Kicillof apuntó directamente contra Cornejo. "Pareciera que está bien cuidar a Mendoza pero quiere que el resto del país esté desprotegido. ¿Cómo se explica este disparate? ¿Querrán responsabilizarnos después de las muertes, cuando ahora boicotean las medidas de cuidado?", dijo Kicillof.

No sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo. Además, cuánta hipocresía. Intendentes y Gobernadores de JxC tomaron ya medidas restrictivas: Mendoza, Olavarría, La Plata y otros. En particular, Cornejo, mendocino firma el vergonozoso comunicado. — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 7, 2021

