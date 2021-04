Sergio Berni volvió a cuestionar a Alberto Fernández por las restricciones

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, insistió en su planteo de aplicar una “cuarentena absoluta” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) “entre 15 y 21 días” al ser “lo único que puede garantizar un descenso en los contagios”, y aseguró en relación al presidente Alberto Fernández que “nadie es dueño de la verdad”.

Aunque todavía no se realizó un anuncio oficial, Fernández tomó la decisión de aplicar nuevas restricciones y mayores controles en el principal aglomerado urbano del país, en el marco de la prórroga del último DNU para intentar frenar la creciente curva de contagios de coronavirus, pese a que estas medidas derivaron en una nueva pelea con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, principalmente por la continuidad de la suspensión de las clases presenciales.

Sin embargo, también supuso tensar la relación del Presidente con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien junto a su equipo reclamaba un endurecimiento de las medidas restrictivas que se acerque lo máximo posible a la fase más dura del aislamiento obligatorio que se vivió el año pasado, postura que fue blanqueada anoche por el propio Berni en el canal de noticias TN.

“Lo ideal es que haya una cuarentena. No hay mucho margen para no tomar medidas restrictivas muy fuertes: la única medida restrictiva que da resultado con garantía es la cuarentena absoluta, el resto es especulación”, señaló el controvertido funcionario.

En ese sentido, Berni reiteró que “la única manera de garantizar un resultado contundente es con una medida contundente”, y reflexionó: “Desde la Provincia entendemos que necesitamos una verdadera cuarentena de entre 15 y 21 días, con restricciones totalmente absolutas y solo con actividades esenciales como salud, comunicación y seguridad. Es lo único que puede garantizar un descenso fuerte en los contagios”.

Tras aclarar que no es un “fundamentalista de los que dicen que estamos ante el caos”, sino que es alguien “realista”, el ministro bonaerense enfatizó en que “estamos ante una expectativa que no es muy optimista y bajo una situación muy comprometida donde estamos jugando el destino de los argentinos al azar, porque ningún científico puede determinar lo que va a pasar en el futuro. Ante semejante cuadro, me parece que lo más sensato es parar durante 15 días”.

Ante la consulta sobre si Fernández “se está equivocando” en tomar medidas que no conllevan un cierre absoluto de casi todas las actividades presenciales económicas, sociales y educativas, Berni respondió: “Nadie es dueño de la verdad absoluta, pero desde la Provincia tenemos una mirada preventiva”.