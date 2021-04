Reapareció Emilio Monzó y sorprendió con un polémico apoyo

En lo que podría considerarse como su regreso al ruedo mediático, el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, pidió tanto al presidente Alberto Fernández como al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tengan “mucho temple” frente a “sus tribunas” para superar “la polarización permanente”.

Además, sorprendió al proponer a Fernán Quirós como futuro ministro de Salud de la Nación, y lo ponderó como una figura “tranquila y mesurada”.

En declaraciones al canal LN+, Monzó aseguró que en la Argentina “estamos muy lejos de la prudencia, la moderación y la mesura” y si bien celebró la convocatoria de Fernández para reunirse este viernes con los gobernadores, señaló que “celebraría mucho más una reunión como la del año pasado entre Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y el propio Presidente”.

“La confianza social se ha perdido. Cuando se imparte una orden a la sociedad con contradicciones previas y sin datos objetivos, la reacción es una rebeldía permanente. La confianza se recupera con el diálogo, por eso pido encarecidamente que en la toma de decisiones esté el jefe de Gobierno de la Ciudad porque es una persona que la gente observa como alguien que debe dar certezas”, argumentó.

En ese sentido, Monzó consideró que ante los ataques “tenés que doblar el esfuerzo y la tolerancia y seguir dialogando”, porque “si te manejás por esas tribunas, eso será mucho peor de lo que estamos viviendo”. “Tanto Larreta como el Presidente deben tener mucho temple con respecto a sus tribunas, porque el problema justamente son las tribunas. Vivimos en una polarización permanente hace diez años y no hemos hecho nada, y ahora seguimos con ese ejercicio arriba de los muertos”, añadió.

Acto siguiente, el dirigente de Juntos por el Cambio puso como ejemplo positivo al titular de Salud en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, al cual la opinión pública observa “como si fuera el ministro de la Nación” gracias a que “brinda datos y certezas y da aires de tranquilidad y mesura”.

“Incluso lo incorporaría al gabinete nacional. Me encantaría que sea el ministro de Salud de la Nación”, lanzó sin filtro.

Por otro lado, Monzó reiteró su postura respecto a la posible modificación en el calendario electoral: “No me parece bien postergar las PASO. Veinte días no son nada y veo que en América Latina se está votando normalmente con todos los recaudos, entonces ¿por qué se van a cambiar las reglas del juego? Si las quiero cambiar, aprovechemos y empecemos a cambiar el sistema electoral con la boleta única”.

Finalmente, el extitular de Diputados confirmó que continúa en Juntos por el Cambio, pese a las férreas críticas del macrismo: “En todos los espacios políticos hay gente que te quiere y otra que no te quiere, y no voy a pedir que me quieran”.