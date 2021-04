Una voz importante del kirchnerismo pidió la suspensión de las PASO

El jefe de bloque del Frente de Todos en el Senado Nacional, José Mayans, pidió hoy que sean suspendidas las PASO, a pesar de la prórroga hasta setiembre que ofreció el propio Gobierno Nacional a Juntos por el Cambio.

“En lugar de estar gastando en una interna, como son las PASO, este año tendríamos que descartarlas e invertir todo ese dinero en más insumos y equipamiento para el país y más vacunas”, sostuvo Mayans a La Mañana de Formosa y otros medios locales. “Primero superemos la emergencia”, pidió.

El legislador sostuvo que las primarias no se tendrían que hacer "hasta tener por lo menos al 50 por ciento de la población vacunada. No podemos hablar de campañas políticas, tenemos que buscar que ese gasto se use con la lucha contra el covid-19”.

En este sentido, esta tarde Mayans amplió en Radio Ciudad de Clorinda que "habría que hacer una sola elección en noviembre, cuando la mitad de la población esté vacunada".

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, declaró este lunes que "habría que suspender" las elecciones primarias previstas para agosto y "hacer una sola elección" en noviembre, "cuando la mitad de la población esté vacunada". pic.twitter.com/b4Y8Kzf2nk — Radio Ciudad (@EnRadioCiudad) April 26, 2021

La idea de Mayans coincide con la propuesta de aplicar la vieja ley de lemas que tienen pocas provincias, entre ellas Formosa, en la que varios candidatos representan un lema y gana el lema más votado, a pesar de que el postulante del lema que se impone no sea el más votado en general en el comicio. De este modo, se pueden hacer las primarias y generales de una sola vez.

Pero Juntos por el Cambio se opone férreamente a la ley de Lemas. Aunque con algunas disidencias internas, la coalición opositora aceptó la postergación de las PASO para el 12 de septiembre y de las elecciones generales para el 14 de noviembre.

Para prevenir futuras modificaciones, Juntos por el Cambio solicitó también una cláusula de respeto de la legislación electoral vigente. Todo esto se tiene que votar antes del 10 de mayo en el Congreso, para modificar de ese modo el calendario electoral vigente.