El mamarracho del PJ y una dirigencia política fuera de foco

De quién es la culpa. Esa parece ser la lógica que aplica en la política argentina para discutir temas. No se trata de buscar soluciones, de ayudar al que lo necesita, de defender los intereses de los mendocinos. Todo se resume en echarle la culpa al otro. Duele ver como las especulaciones electorales y las ambiciones personales terminan sacando de foco a "servidores públicos" que parecen creer que han sido votados para chicanear al partido de enfrente. Ayer, el peronismo mendocino mostró su peor cara y lo hizo sin darse cuenta, llevado por la inercia de una grieta que enceguece a oficialistas, opositores y militantes.

En una provincia en crisis con un 44% de pobres y un 10,6% de desocupación, no puede tolerarse que la dirigencia siga jugando al juego del gato y el ratón. Ayer el senador de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, presentó un proyecto pidiendo que los legisladores nacionales y el gobierno de Mendoza hagan gestiones para que el bono de 15 mil pesos que Alberto Fernández anunció para el AMBA llegue también a los mendocinos que son beneficiarios de AUH, quienes perciben asignación por Embarazo y Monotributistas de las categorías más bajas. Sin embargo, el peronismo se opuso y argumentó su decisión en chicanas.

Hoy presente un proyecto solicitarle a legisladores nacionales de Mza y al Ejecutivo Provincial, que tramiten ante el Gob. Nac que en Mendoza también puedan cobrar los beneficiarios de la AUH, AHE y los Monotributistas clase A y B los 15.000 pesos dados por Anses (sigue) pic.twitter.com/4xZuGL3tzj — Ernesto Mancinelli (@ErnesMancinelli) April 20, 2021

Se negó un proyecto que solicitaba a legisladores nacionales mendocinos pedir por ayuda para los mendocinos que más la necesitan. Posiblemente la intención de Mancinelli al presentarlo haya sido generar una discusión política como la que finalmente se dio. Es probable, porque esa es la mecánica con la que se mueve la política en nuestro país. Generar conflicto y denunciar en las redes lo "malos" que son los otros.

Lamentablemente, el Justicialismo sigue discriminando y perjudicando a Mendoza. — Ernesto Mancinelli (@ErnesMancinelli) April 20, 2021

Pero en temas así, en momentos como estos, no se puede tolerar la liviandad con la que se expresan los legisladores que perciben altos salarios pagados por contribuyentes cada vez más pobres. Duele ver como se echan la culpa entre ellos por el hambre de la gente, en lugar de trabajar para sacar a esas familias de la angustia en la que viven.

Ayer el PJ se olvidó de sus raíces y prefirió "bancar" al presidente con chicanas hacia el gobernador. "Acá no hay grietas ni elementos extorsivos, al bajar la actividad económica de un lugar, el Estado está presente en ese lugar. Acá el gobernador no prioriza Salud, prioriza economía. Entonces, en todo caso, debemos entender que acá la actividad económica no ha tenido resentimientos fruto de las decisiones del gobernador. Es decir, para que quede claro, si hay mendocinos que no cobran esta ayuda extraordinaria es por decisión del gobernador de la provincia que optó por una metodología y no por la otra. La otra iba en defensa de la salud de la población", manifestó el senador del Frente de Todos Alejandro Abraham.

Las palabras del legislador lastiman a una provincia donde casi la mitad de su población vive debajo de la línea de pobreza. En un país donde la inflación sigue aumentando y los precios de los alimentos subieron un 4,2% en un mes. Duele ver como el foco de la dirigencia se centra en las chicanas y pierde de vista la realidad que vive el ciudadano que los votó.

Escuchar el nivel de la discusión que se dio ayer en el recinto así lo demuestra. Específicamente, Mancinelli presentó un proyecto "in voce" que pedía que "los legisladores nacionales por Mendoza y el Ejecutivo provincial hagan los trámites pertinentes para que en Mendoza también se cobre el subsidio de ANSES de 15 mil pesos que el gobierno nacional estableció para quienes cobren asignación universal por embarazo por hijo y monotributistas clase A y D en el AMBA".

Acto seguido el presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo, salió al cruce de Mancinelli con chicanas hacia su persona y la del exgobernador Alfredo Cornejo. "La verdad es que llama la atención lo del senador Mancinelli. Mancinelli pertenece a un espacio político, es parte de Cambia Mendoza y acompañó en las elecciones al exgobernador Alfredo Cornejo, quien se refiere a los que cobran la asignación como un sector parasitario de la República Argentina. Que la grieta es entre los que trabajan y los sectores parasitarios. Hoy Mancinelli está reclamando un bono para esos sectores que su jefe político califica como parasitarios", disparó Ilardo.

A ello salió a contestar el propio legislador de Libres del Sur, que también hizo uso de esa herramienta que tanto utilizan los políticos y chicaneó a Ilardo acusándolo de "vende humo". "Creo que el senador preopinante ha hecho honor a lo que decía el senador Lautaro Jiménez de que es un vende humo. Ha tirado una bomba de humo con lo de Cornejo y otra declaración para no discutir el fondo de la cuestión", retrucó Mancinelli.

Ese es el nivel del debate que se vive cada martes en la Honorable Cámara de Senadores. Esos son los representantes del pueblo que cobran rigurosamente su sueldo el último día del mes. Ese es el juego en el que nos han metido. Finalmente el peronismo no acompañó el pedido y la discusión quedó solo en eso. Fueron palabras cruzadas y descalificaciones que se fueron sin eco. Lamentablemente, pasaron de largo.

Escuchá el resumen de la sesión de ayer en el Senado.