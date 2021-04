Vidal defendió a Larreta y disparó contra Alberto Fernández: "Me gustaba más el otro presidente"

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, comenzó a levantar su perfil y este lunes salió a respaldar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la pelea entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por la suspensión de las clases presenciales.

"Desde el Gobierno nacional y provincial (de Axel Kicillof) vimos cómo crecientemente la pandemia se politizaba mientras hablaban de no hacerlo", criticó Vidal.

Y agregó: "Se politizó cuando se empezó a ver si los runners eran los que traían el virus, si la Ciudad era la que empezaba con la pandemia o no, si las vacunas eran para los militantes o los funcionarios. Ahí se politizó"

"Creo que si hay alguien, incluso ante las críticas de propios y ajenos, que siempre ha puesto la otra mejilla y ha ido siempre a la Casa Rosada a tratar de consensuar es Horacio", completó Vidal defendiendo a su amigo.

uD83DuDCAC“El Presidente tiene que entender que la autoridad se gana, no se la da un cargo”, dijo María Eugenia Vidal en DESDE EL LLANO pic.twitter.com/f07hQPQAqF — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 20, 2021

"Si hay alguien que aquí ha querido dialogar es la Ciudad. Y espero, todavía está a tiempo el Presidente de reflexionar, de darse cuenta que éste no es el camino, de no dejar a manos de la Justicia algo que tiene que resolver la política", continuó la exgobernadora.

Con respecto a las internas dentro de Juntos por el Cambio, Vidal aseguró: "No le voy a dedicar, como nunca le dediqué, un minuto de mi tiempo a una interna de mi espacio político".

"Siento que la firmeza se ejerce, no se proclama. No creo que uno sea firme porque ponga un tuit, porque postea algo en Instagram o porque se para a dar un discurso con un megáfono. Creo que uno es firme cuando uno da las peleas que tiene que dar en la realidad", sostuvo Vidal.

La ex gobernadora sostuvo que el presidente Alberto Fernández debe "volver a llamar al diálogo y tratar de ponerse de acuerdo para definir un camino común que nos dé la tranquilidad a todos".

"Siento que los argentinos estamos muy agotados, llevamos más de un año de pandemia, estamos cansados y necesitamos tranquilidad y certezas. Lo que estamos viendo es que la Justicia tiene que intervenir por algo que la política no puede resolver. Ese es el primer desconcierto", analizó.

"De esto no se sale viendo quién tiene razón, sino viendo qué es lo mejor para la gente. Y dejar de tensar, sobre todo desde el Gobierno Nacional y desde el Presidente en particular, quien es quien debería ponerse por arriba y convocar a ambos gobernadores para encontrar una solución a esto", completó Vidal.

Para Vidal, la autoridad no se impone sino que "se gana con coherencia, con calma, con profesionalismo y con anuncios que se cumplen". "Se gana, a veces, pidiendo disculpas cuando uno se equivoca, sin soberbia y sin intolerancia", continuó.

"Yo prefiero a ese Presidente que estaba rodeado de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, y que nos transmitía decisiones consensuadas, a éste que habla por Cadena Nacional y levanta el dedo retándonos", concluyó Vidal.

"Más allá de lo que yo piense (de Alberto Fernández), él prometió otra cosa. Dijo 'volvimos mejores', dijo 'aprendimos'. Prometió unir a la Argentina, terminar con el hambre, mejorar el salario de los jubilados...", recordó.

"No solamente no se cumplieron sus promesas, sino que estamos dando debates que no dábamos en la Argentina. Por ejemplo, que en un contexto de pandemia no justifica que se liberen presos", agregó Vidal.

Luego Vidal sorprendió destacando el trabajo del ministro de Economía. "He escuchado al ministro Martín Guzmán decir que el equilibrio fiscal no es de derecha ni de izquierda. Me parece un avance", analizó.

Y concluyó: "En la Argentina vamos a seguir conviviendo con la inflación y endeudándonos si no entendemos que la política tiene que hacer un acuerdo sobre cuáles son las prioridades".