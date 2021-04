Vacunas: Rodríguez Larreta le respondió con dureza a Alberto Fernández

Horacio Rodríguez Larreta recogió el guante y le contestó a Alberto Fernández sobre la vacunación docente en la Ciudad de Buenos Aires.

"Le dimos vacunas a los profesionales de la salud que se empadronaron. Ya vacunamos mayores de 80 y 70 y abrimos el empadronamiento de mayores de 65", comenzó explicando Rodríguez Larreta en una entrevista con FM Urbana. Y agregó: "Cuando terminemos los mayores de 60, recién ahí hay que vacunar a docentes y policías, pero es el orden que estableció el gobierno nacional ”.

"No vacunamos más docentes porque el gobierno nacional no nos da más vacunas . Si nos dan vacunas más rápido, los vacunamos a todos encantados. Pero Nación fijó el orden y seguimos a rajatabla lo sin privilegios y sin alterarlo", señaló.

El domingo por la tarde, Alberto Fernández había manifestado que "la Ciudad de Buenos Aires solo vacunó al 14%". Y añadió: "A veces cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente tenemos que preservar la salud de los educadores, que son muy importantes".

Con respecto al conflicto por las escuelas, el jefe de Gobierno porteño indicó: "Si toman una decisión que no nos consultan y que para nosotros en la Ciudad no es correcta, tengo la responsabilidad de defender la educación en la Ciudad. La educación es responsabilidad de la Ciudad, no de la Nación ”.