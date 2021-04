¿Rodolfo Suarez presidente? La teoría que pone al Gobernador en un escenario impensado

El escenario político está alterado. En el oficialismo del Frente de Todos, en la oposición de Juntos por el Cambio y sobre todo el en vínculo entre ambos frentes. El Gobierno nacional ejecuta una estrategia selectiva para dialogar y se asoman temas que requieren inevitablemente que haya negociaciones: la discusión por la deuda con el FMI, la administración de la pandemia y la posibilidad de que se posterguen las PASO.

En ese esquema, la Nación elige los interlocutores y en la preselección tomó, según consigna una nota del periodista Marcelo Bonelli en Clarín, a quienes considera como "presidenciable", es decir que pueden aspirar al poder en 2023. Allí hay algunos nombres obvios, como Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa y una sorpresa para los mendocinos: incluyen en el "grupo de los 8" presidenciables al gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez. Esa noticia generó asombro incluso en el cuarto piso de Casa de Gobierno, donde elucubraban teorías de los por qué de la inclusión de Suarez en la lista.

El Gobernador incluso ha militado la idea contraria: no trabajar en un proyecto político nacional y "volver al ejercicio de la abogacía" luego de terminar el mandato. También, claro, suele recordar que "no hacer política es una forma de hacer política". En el Grupo de los 8 no incluyen a otro mendocino que sí está en carrera, como es el diputado nacional Alfredo Cornejo. La lista de elegidos la integran Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Loueteau, Jorge Capitanich, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Rodolfo Suarez. La exclusión de Cornejo, incluso, puede tener una intencionalidad política puntual.

El Gobernador sí ha sido convocado en momentos considerados estratégicos, como el respaldo a la renegociación de la deuda con bonistas privados. Y podría repetirse el convite cuando sea necesario hacerlo con el Fondo Monetario Internacional.