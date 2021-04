Por ahora, Larreta no podrá cumplir con la presencialidad en las aulas

El gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, presentó un pedido de inconstitucionalidad del DNU último que publicó Alberto Fernández y mediante el cual se prohíbe la presencialidad en las escuelas con el objetivo de reducir los contagios en Buenos Aires. El objetivo, así, era que el lunes las clases en el AMBA transcurrieran con las medidas de prevención que habían sido dispuestas hasta el momento.

Además, junto con el pedido de inconstitucionalidad del decreto 241, el gobierno porteño solicitó que se dicte una medida cautelar que suspenda los efectos de la decisión hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El objetivo que se había propuesto Larreta, para que la presencialidad continuara en las aulas y no se interrumpiera, no podrá ser concretado. Ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resolverá antes del lunes la demanda que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó ayer contra el decreto del gobierno nacional que suspendió hasta el 30 de abril las clases presenciales. Así, los alumnos tendrán desde el lunes clases virtuales.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, "los plazos que se deben cumplir no permiten resolver el caso antes. Además, la Corte Suprema no dispuso la habilitación de días y horas hábiles para tratar el caso. Tampoco lo pidió en su acción declarativa de inconstitucionalidad el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta".

En resumen, incluso podría no resolverse hasta luego de 15 días, lo que dejaría obsoleto el reclamo y el intento de mantener la presencialidad.

"La expectativa estará en si una decisión de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti podría darse durante las dos semanas en las que dura la suspensión de las clases presenciales o después, lo que volvería abstracta la demanda porque ya no rige el perjuicio o si continúa en caso que después del 30 de abril el Poder Ejecutivo Nacional extienda la suspensión de las clases presenciales", explica Infobae.