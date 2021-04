Duras críticas de colegios de médicos contra Alberto Fernández

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires criticó el mensaje presidencial de Alberto Fernández sobre el “relajamiento” del sector sanitario y le rechazó “las disculpas y explicaciones” que llegaron el día después.

Críticos, los galenos bonaerenses agrupados en el Colegio pidieron que “Dios lo ilumine con las medidas adoptadas para que el sistema no colapse”.

Lo llamativo del documento fue que sólo le bastaron cuatro párrafos a los médicos para expresar su angustia, preocupación y hasta furia con el mensaje presidencial. Además, los integrantes de esta organización son peronistas, pero “no kirchneristas”, aclaran a cada instante.

Con la firma de sus máximas autoridades, los doctores Jorge Lusardi y Rubén Tucci, el Colegio dijo que “hemos escuchado con profundo dolor el discurso presidencial y con el mismo dolor asumimos su desconocimiento real del Equipo de Salud y su sistema, que lo llevó a propiciar semejante agresión a todos sus integrantes”.

Tucci acompañó los equipos técnicos del peronismo sanitario bonaerense y nacional durante muchas gestiones, y es una de las voces más respetadas en la Provincia. Por eso se desprende que lo que sucedió con la expresión presidencial sobrepasa la anécdota del momento.

Si bien en el último párrafo del documento los médicos le piden al presidente que los reciba así “conoce bien cómo está funcionando el sistema de salud”, también le aclararon que “lejos de relajarnos, hemos seguido la demanda por la pandemia pero también nos hemos abocado a seguir brindando nuestro mayor esfuerzo, vocación y reservas físicas dando respuestas a miles de enfermos con diagnósticos y tratamientos postergados”.

En estricto off, el director de un conocido hospital provincial de la región sanitaria V, que abarca varios distritos del noroeste bonaerense, no pudo contenerse y soltó: “tuvo diez días encerrado, pensando,.. No puede ser que lo primero que se le pase por la cabeza cuando habla en público y por cadena nacional es echarnos la culpa a nosotros… En qué te transformaste, Alberto”, ironizó.

Por su parte Jorge Mazzone, quien no siempre coincide con Tucci, y preside el Colegio de Médicos del Distrito 1, La Plata, emitió otro duro comunicado en el que le dice “así no señor presdiente”.

“Ningún general maltrata a su ejército en medio de la batalla”, dice Mazzone en uno de los párrafos de su carta en el que le pide que “reflexione, que mida sus palabras… Nosotros nos enfermamos y nos morimos atendiendo a nuestra gente”.