¿Qué contestó Alberto Fernández cuando le preguntaron por Suarez?

Esta mañana el presidente Alberto Fernández concedió una extensa entrevista a Radio10. Allí, el periodista Gustavo Sylvestre le preguntó por las declaraciones de Rodolfo Suarez que ayer pidió que las medidas que se adopten sean para todo el país. El presidente contestó afirmando que estos días se ha sentido como un jugador de fútbol lesionado que tiene que ver el partido en la platea.

"Hay gobernadores que no quieren tomar medidas pero que se contradicen. Ayer escuchaba al gobernador de Mendoza que le pedía a usted tomar medidas que el puede tomar en su provincia", subrayó el periodista.

Al responder, el mandatario reconoció que "nadie quiere tomar medidas porque son antipáticas" y agregó que por eso marcó que cada gobernador tenía la responsabilidad de hacerlo.

"Estos 12 días me tocó estar en la platea. Es la sensación de un jugador de futbol que no puede entrar al partido a empujar al equipo. Era verlo de afuera. No es lo mismo estar en el campo que en la platea viendo el partido", adhirió Fernández sobre las declaraciones públicas de distintos referentes de la oposición que escuchó durante la última semana.

"Ayer quise explicarle a los argentinos como son las cosas. Del mismo modo que veo que en la tarde un espacio político pone en duda la honestidad con la que hemos comprado las vacunas y que se concentraron en el ejecutivo nacional, cuando es falso. La ley autorizaba a todos los gobernadores. Muchos no hicieron nada y algunos lo intentaron sin suerte porque la venta de vacunas está muy concentrada y los laboratorios negocian con los estados nacionales", agregó.