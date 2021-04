Wado de Pedro no se guardó nada, acusó a la opsición y dijo que puede haber una cepa autóctona de coronavirus

El ministro del Interior. Eduardo “Wado” de Pedro, participó de la primera emisión del nuevo programa de Nicolas Wiñazki -a través de TN- y se refirió a una variedad de temas, donde incluyó a la situación sanitaria, el accionar de la oposición, el vacunatorio VIP, entre otros temas.

En un escenario atípico, donde normalmente Wiñazki ejerce el rol de crítico del Frente de Todos, la entrevista con un funcionario público oficialista del otro lado de la mesa comenzó recalcando lo inusual del intercambio entre pares que podrían considerarse ‘antagonistas’. “Hoy estoy acá porque me parece interesante hablar con un público que no es con el que generalmente conversamos. Me parece que hay prejuicios sobre nuestra fuerza política. Al venir acá es muy difícil derribarlos porque son 15 minutos de nota contra una línea editorial muy fuerte”, dijo de Pedro.

En relación al récord de contagios conocido este martes, donde hubo más de 27.000 casos y más de 270 muertes, el ministro manifestó: “En la reunión de ayer lo que se charló y se escuchó por parte de los profesionales de la salud fue sobre la mutación del virus, porque ya estamos teniendo circulación de las nuevas cepas. Para algunos, la segunda ola es una nueva pandemia. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de la primera ola y organizarnos bien porque esto viene en serio y con más velocidad de contagio”.

El enfrentamiento con la oposición y el vacunatorio VIP

Respecto a la fricción existente entre el funcionario y diferentes referentes de Juntos por el Cambio, de Pedro dijo que “hay un diálogo sincero y verdadero que se da entre los dirigentes políticos”. Luego agregó: “La reunión en el Congreso con Ritondo, Negri y López fue muy buena. A ellos se los veía muy compenetrados con la necesidad de cuidar la salud de los argentinos, y con mucha voluntad de participar de un ámbito de seguimiento de la pandemia. Pero después tenés un comunicado como el de Cambiemos donde terminar sobresaliendo algunas voces como la de Macri o la de Bullrich que tienen una lógica de hacer daño, más que de colaborar o de ponerse espalda con espalda para pelear contra este virus”.

“Les pido a los dirigentes de la oposición que son antimedidas que no sean irresponsables porque podemos llegar a generar una nueva cepa, la Cepa Buenos Aires”

Al ser consultado por el escándalo del vacunatorio VIP, donde fueron inoculadas personas que no correspondían al orden de prioridades, de Pedro fue breve y declaró: “El vacunatorio VIP es un episodio de 60 vacunas en el marco de siete millones de vacunas que ya está, ya pasó y que fue resuelto por el Presidente. Pero los medios ponen el ojo ahí para generar fragilidad y desconfianza en la campaña de vacunación más grande la historia. Ahora tenemos que pensar en cómo mantener el distanciamiento social, cómo generar conciencia, cómo promover el uso de los barbijos”.

Las críticas a Mauricio y Macri y el respaldo a Gildo Insfrán

Asimismo, el ministro se mostró muy enojado con Mauricio Macri y su entorno durante su mandato. “Lo que pasó durante los cuatro años de Macri, con una metodología casi mafiosa, no pasó nunca: persiguieron a la oposición pero también a sus propios funcionarios, extorsionaron a periodistas, sacaron una ley de blanqueo que si no les convenía sacaban un decreto, pusieron dos jueces de la Corte sin respetar el proceso constitucional. Mauricio Macri nos hizo mucho daño, y por eso yo espero que la oposición genere dirigentes más racionales y no esta lógica de persecución”, expresó con dureza

Por otro lado, el político defendió a Gildo Insfrán, tras las diversas polémicas que han rodeado al gobernador formoseño. “Formosa tuvo el mejor índice de salud y el nivel más bajo de mortalidad por el coronavirus en la primera ola. Además tiene hospitales que son modelo, pero lo que hubo fue una campaña de difamación permanente. Es mentira que aislaban a gente con PCR negativo. ¿Qué tienen contra Formosa?”, fueron las palabras del ministro del Interior.