Mendoza ya dialoga con otros países para poder comprar vacunas

El gobernador Rodolfo Suarez aseguró que han realizado "innumerables gestiones" para poder comprar vacunas a los diferentes laboratorios del mundo. Sin embargo, reconoció que existen obstáculos y que están intentando sortearlos.

"Hemos hecho innumerables gestiones con cada uno de los laboratorios. Dicen que no están negociando con privados ni gobiernos provinciales", advirtió y dijo que buscan la forma de destrabar la situación.

"Tenemos un impedimento importante para llegar al mercado pero seguimos haciendo intentos. Me he comunicado con otros gobiernos y el presidente de Chile (Sebastián Piñera) y vamos a tener una conferencia con los laboratorios a los que le compraron, pero hoy es difícil acceder al mercado", aclaró.

Por otro lado, reiteró sus críticas al gobierno nacional por la falta de vacunas y recordó que según había declarado Alberto Fernández a esta altura del año debían haber llegado millones de dosis que no lo hicieron.

"Algún funcionario llamó para reprocharme lo que dije de las vacunas, pero la verdad es que no ha ocurrido lo que prometió el Gobierno nacional. Para esta fecha el gobierno dijo que íbamos a tener una cifra de vacunados que no existe. En Mendoza no tenemos más vacunas", finalizó.