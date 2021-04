Primeras encuestas, la ministra "candidata" y el lobby por las vacunas

Las primeras encuestas y un Ramón inquieto

El escenario electoral en Mendoza se está moviendo de a poco, frenado bastante por la realidad que marca la pandemia y por la situación económica, entre otros factores. Además un elemento conocido esta semana seguramente postergará un tiempo más las definiciones: ya es un hecho de que el cronograma electoral se correrá al menos un mes, por el acuerdo al que están a punto de arribar el Frente de Todos y Juntos por el Cambio a nivel nacional para postergar tanto las PASO como la elección general. En ese sentido los comicios, que iban a realizarse en agosto y octubre respectivamente, serán trasladados a septiembre y noviembre. Sin embargo los encuestadores están a full. Algunos sondeos recientes indican que la diferencia entre el oficialismo y el peronismo en la provincia ronda los 14 puntos a favor de los candidatos que termine presentando Rodolfo Suarez y que las terceras fuerzas aún no logran pisar fuerte.

Esos sondeos pedidos por el oficialismo hacen respirar tranquilos a los futuros candidatos y principalmente a Suarez, quien pone bajo plebiscito su gestión.

Es decir, se mantiene el escenario de una elección de corte netamente polarizado. Un dato comenzó a circular desde hace algunas semanas en ese sentido: José Luis Ramón fue medido como posible integrante de la lista del peronismo y los resultados no habrían sido buenos. En otras palabras, sería más lo que resta que lo sumaría en caso de integrar la misma boleta que Anabel Fernández Sagasti. ¿Cuál sería en definitiva la estrategia de Ramón que, ya no hay dudas, está coordinada por la Casa Rosada y por dirigentes cercanos al massismo? Que, de competir en las próximas elecciones, lo haga con partido propio y encabezando las listas. De esa manera, entienden, podría resultar más funcional a la estrategia del peronismo y terminar provocándole algún daño a los candidatos del gobierno.

Suarez sorprendió a los intendentes

Luego de que se diera a conocer el DNU de Alberto Fernández hubo desconcierto entre los jefes comunales respecto a qué medidas aplicarían en sus comunas. Sobre todo en Maipú, Luján, Godoy Cruz, Ciudad, San Martín y Rivadavia, departamentos calificados como de "alto riesgo epidemiológico". Algunos intendentes daban por hecho que tendrían que suspender las reuniones sociales y familiares y que Suarez lo haría extensivo a toda la provincia. Sin embargo, se sorprendieron -algunos para bien, otros para mal- cuando escucharon la interpretación del gobernador sobre el DNU nacional y conocieron las disposiciones que regirían en Mendoza. Hubo jefes comunales que celebraron la decisión de Rodolfo Suarez de mantener las reuniones sociales y no cambiar el horario del alerta sanitario, pero también existen otros que no veían con malos ojos la aplicación de esas medidas. De todas maneras, todos coinciden en que el tema viene para largo y que gradualmente se deberán tomar más medidas.

¿La ministra candidata?

En año de elecciones es normal que pase, pero cuando hay una pandemia la superposición de objetivos se nota más y por eso hay quienes extreman los cuidados. Es lo que le pasa a varios funcionarios que quieren ser candidatos, pero que no se animan a blanquearlo o dar el paso al frente.

Una de las que suena para ese camino, aseguran, es la ministra de Salud Ana María Nadal, alentada por un grupo de allegados políticos que están por fuera del Ejecutivo pero tienen llegada. Una de esas "madrinas" es la ex ministra Claudia Najul.

Nadal tiene ocupación full time con la pandemia y ha potenciado un modelo: confía en un grupo reducido de personas dentro y fuera del ministerio, la mayoría de ellos abogados, y de allí salen gran parte de las decisiones. Cada vez más. Se sumó en el último tiempo un joven edil del Valle de Uco que, aseguran, está más tiempo en el quinto piso de Casa de Gobierno que en Tupungato, lugar del que es representante. Uno de los objetivos es político, para analizar el potencial futuro de Nadal.

Un intendente "tras las vacunas"

La provincia comenzó algún sondeo para intentar comprar vacunas, como explicó MDZ. Pero hay algunos otros dirigentes que se animan a anunciar algo similar. El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, aseguró que intentará comprar vacunas y que "ha tenido contactos" con laboratorios, además de acompañar gestiones provinciales. El jefe comunal, bautizado como "doctor humo" para algunos, tiene como objetivo conseguir dosis de vacunas suficiente para inmunizar a los trabajadores municipales. Lo que no está claro es qué vacuna es la que negocia y con qué laboratorio. Incluso Orozco se animó a arrojar un precio: 25 dólares por dosis. El precio es más alto que el de mercado

El lobby por las vacunas

Desde que Rodolfo Suarez dijo que intentarían comprar vacunas, comenzó un lobby para conseguirlas. Una negoaciación de ida y vuelta. Pero también aparecieron negociadores. Según explicaron desde el Ejecutivo, muchos intermediarios y supuestos intermediarios con los laboratorios ofrecieron vacunas. El problema es la solidez de esa promesa y los precios: es un bien escaso, demandado en todo el mundo y de difícil acceso. Por ahora eligen negociar con representantes oficiales. Y es probable que Mendoza se agrupe con otros distritos, como la Ciudad de Buenos Aires. El problema es conseguir logística, dólares y el "contacto justo". Suarez igual es de la idea que la Nación debe concentrar la compra para evitar desigualdades.

El "minero" que llegó al Gobierno para endurecer posturas

Roberto Zenobi es ya oficialmente el director de minería de la provincia. Es un conocido empresario del sector y uno de los primeros que se manifestó en contra de la ley 7722, cuando fue sancionada en 2007. Ha sido presidente de la Cámara de Empresarios Mineros por mucho tiempo. Ahora le toca esta del lado del Estado, en una repartición que siempre se ha caracterizado por tener pocos recursos y un perfil bajo. No es el primer empresario que llega a intentar promocionar la minería. Pasó por ahí, entre otros, Carlos Monjo. Pero a diferencia del resto, Zenobi tiene perfil alto y enfrenta a quienes están en contra de esa actividad. La designación se puede tomar como un endurecimiento del Gobierno para defender su visión "minera". El otro paso sería conseguir el aval del Consejo Económico, Social y Ambiental.

La minería es para Suarez un tema "necesario" pero que da por perdido por lo ocurrido luego de asumir. Sin embargo hay señales de intento de reactivación del debate.

Un funcionario en el banquillo, pero como testigo

Hay una causa que el Gobierno y otros actores siguen de reojo y que se lleva en la Suprema Corte. Es la que iniciaron organizaciones defensoras del ambiente para ir contra el fracking como técnica de explotación petrolera. La demanda se inició por los primeros ensayos que se realizaron de fractura hidráulica y que según Oikos se hicieron con procedimientos irregulares.

Durante la semana pasada declaró Emilio Guiñazú. Lo hizo como testigo y estuvo más de cuatro horas respondiendo preguntas. Tanto que hasta pidió un cuarto intermedio por motivos familiares. Esa fue una de las últimas acciones como funcionario, pues al otro día renunció a su cargo como secretario de energía. No para alejarse del Gobierno, sino para ir a la "aventura" que inició el equipo de Suarez en dos empresas privadas en problemas y de las que se hace cargo el Estado: Potasio Río Colorado e IMPSA.



El reproche del gobernador a una diputada

La diputada provincial del PRO Hebe Casado se burló en las redes sociales del alerta sanitario que Rodolfo Suarez impuso en la provincia prohibiendo la circulación entre las 0.30 y las 5.30 de la mañana. El miércoles a las 0.34 la legisladora provincial posteó en las redes sociales un mensaje en el que ridiculizaba la disposición del gobernador. "A dormir, que a esta hora sale el bicho a recorrer las calles, dijo nunca ningún científico", escribió. Al parecer, su mensaje no pasó desapercibido y el propio Rodolfo Suarez le hizo saber conocer descontento y malestar por lo ocurrido. Cabe recordar que Casado forma parte del frente Cambia Mendoza y su mensaje atenta contra la efectivad de las medidas dispuestas por el gobernador en consenso con todos los intendentes y las autoridades sanitarias.

A dormir, que a esta hora sale el bicho a recorrer las calles, dijo nunca ningún científico — HEBE CASADO (@hebesil) April 7, 2021

El papelón disimulado: tuvieron que reescribir un proyecto de ley

El peronismo le pegó duro esta semana al ministro de Gobierno Víctor Ibañez, a quien acusó en la última sesión del Senado de "escribir mal" una ley. Se refería a la prórroga de la emergencia sanitaria por el covid, cuyos decretos tenían vigencia de un año. El senador Lucas Ilardo incluso sostuvo que Juan Carlos Jaliff, presidente provisional de la Cámara Alta, había tenido que reescribir el proyecto enviado por el funcionario. El duro cuestionamiento de Ilardo, curiosamente, no recibió una contestación muy contundente por parte del oficialismo. Esto ocurrió porque en ese momento Jaliff presidía la sesión y "bajarse" a contestarle a Ilardo desde una banca hubiese dilatado la sanción de la prórroga. Jaliff prefirió que la ley se votara antes de pelearse con el PJ.

Lo cierto es que, efectivamente, hubo que hacer un nuevo texto de la prórroga, ya que el primer proyecto no especificaba que se prorrogaban los decretos emitidos por Rodolfo Suarez a comienzo de la pandemia en el 2020. Jaliff aclaró de todos modos que los cambios los hizo con el propio ministro político. "Me junté con el Víctor e hicimos una nueva redacción para que no hubiera que hacer ninguna interpretación", explicó.