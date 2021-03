Se va: Alberto confirmó que está buscando reemplazo para Losardo

El presidente Alberto Fernández confirmó hoy que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le pidió la semana última "dejar el cargo", por lo que anticipó que deberá encontrar un "reemplazante" para ese puesto.



"Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud", reseñó Fernández en una entrevista con C5N, en la que ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo "siga trabajando" en el equipo de gobierno.

Alberto Fernández descartó hoy por completo que las diferencias en el Frente de Todos puedan provocar una ruptura de la alianza oficialista, al advertir: "Yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina".



"Llegué con Cristina, con Máximo (Kirchner) y con Sergio (Massa). No voy a romper esa unidad. Cuando se rompió esa unidad llegó (Mauricio) Macri, y ya sabemos lo que pasó", enfatizó el mandatario.

Respecto a la vacunación, anticipó hoy que el ritmo "va a acelerarse" y afirmó que instruyó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para que se abrieran "todos los centros" vacunatorios posibles.



"Hemos logrado con Rusia fijar un cronograma de entrega que todas las semanas nos permita contar con vacunas", consignó y añadió: "Hemos comprado 3 millones de vacunas adicionales a Sinophram, y en lo que queda de marzo tendrían que estar entrando 580 mil dosis de AstraZeneca".

Alberto sostuvo que los femicidios son el "resultado de un problema cultural, donde los hombres se sienten superiores a otros géneros y reaccionan castigando a personas de otros géneros".



Señaló además que, en muchos casos de femicidios, hay "un problema de funcionamiento institucional, de la Justicia y la Policía".

El presidente afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se excusó de asistir a la firma del Acuerdo Federal para prevenir la Violencia de Género en la Casa Rosada por "problemas de agenda", y no por no querer compartir la actividad con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, como indicó públicamente el mandatario capitalino.



De todos modos, Fernández destacó, que "lo importante" fue que Rodríguez Larreta "adhirió al acuerdo" impulsado por el Gobierno nacional.

El mandatario afirmó que no toma como una "amenaza" a los dichos del fiscal Carlos Stornelli, quien había advertido que hablaría de "hombre a hombre" con el mandatario cuando dejara el cargo, debido a que lo considera "poco serio y está demasiado desacreditado el amenazador".



Fernández expresó, además, que "confía" en que la Cámara de Diputados avanzará con la puesta en marcha de la Comisión Bicameral que tiene como objetivo analizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Asimismo, el presidente consideró que el juez Gustavo Hornos "debe explicar" los motivos de sus reuniones con el expresidente Mauricio Macri cuando el fundador de Cambiemos ejercía el poder.



"No soy quien pone y saca jueces, pero es una cosa que supera todo lo imaginable", dijo Fernández, y añadió: "No me asusta que los poderes hablen, que un juez hable con alguien del Poder Ejecutivo o el Congreso, pero es muy sintomático esto, y la explicación que da es que era amigo personal del entonces presidente".

Dijo también, que siempre "supo" que el exmandatario brasilero Lula Da Silva era "inocente", y reseñó que en muchas causas judiciales contra dirigentes de América Latina "se utilizó un arrepentido para involucrarlos, con pruebas son absolutamente débiles, y se quiso doblegar la voluntad de un opositor para sacarlo de carrera".



"Hoy, cuando hablaba con Lula, y él quedó muy agradecido cuando lo visité, le decía que no me agradeciera porque estaba pidiendo por una persona que era inocente; sabia que era inocente", enfatizó y subrayó que la anulación de las condenas contra Lula demuestran que el lawfare "existe".