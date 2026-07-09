Feria judicial XL: por qué los Tribunales tendrán un receso invernal extendido

El Poder Judicial de Mendoza iniciará el próximo lunes 13 de julio el receso invernal comúnmente conocido como feria judicial. Durante dos semanas las dependencias judiciales funcionan solamente con guardias. Sin embargo, este año este periodo de vacaciones de invierno en los tribunales provinciales será más extenso ya que coincidió con el fin de semana XL.

La feria judicial en Mendoza no coincidió con el receso invernal de las escuelas ni tampoco con el de la Legislatura provincial. La decisión de la Suprema Corte de Justicia fue iniciar una semana después el periodo de descanso.

Esta decisión se tomó para retomar un día lunes las actividades ya que la feria involucra 10 días hábiles y en el medio se encontraban el feriado de este jueves 9 de julio y el feriado no laborable puente del viernes 10 de julio.

De todas maneras, esta medida implicó que la atención normal en los tribunales provinciales se dio hasta este miércoles 8 de julio y se retomará recién el próximo lunes 27 de julio.

Esto quiere decir que la gran mayoría de jueces, fiscales y trabajadores judiciales tendrán un receso laboral de 18 días consecutivos contando los fines de semana.

Quiénes estarán de guardia

El pasado lunes la Corte resolvió cómo funcionará el Poder Judicial durante el receso judicial de julio de 2026 y estableció quiénes estarán a cargo de las distintas áreas.

Los asuntos de la Suprema Corte serán atendidos en la presidencia por el ministro Dalmiro Garay desde el 13 hasta el 20 de julio y por el ministro Mario Adaro desde el 21 al 24 de julio.

En cuanto a la coordinación de fueros, el máximo tribunal designó a los siguientes responsables.