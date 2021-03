Lo poco que dejó Alberto, el éxtasis vendimial y el escándalo que se viene con la vacuna

Los papelones de Alberto y el desánimo del PJ

La visita de Alberto Fernández dejó tan poco que hasta dio pudor criticar: no hizo anuncios, mostró desconocimiento sobre la realidad del sector y la provincia y ni siquiera le dio una mano al PJ mendocino, que lo esperaba con ansias desde hace tiempo. El discurso errático del Presidente dejó estupefactos a varios: se equivocó en los números y hasta se olvidó de dar uno de los pocos anuncios que traía.

Para el PJ fue una vendimia de angustia. A los problemas internos que raían se le sumó el desaire de Alberto, que no generó un impacto importante en la provincia. No hubo actos paralelos ni hechos políticos más allá del breve discurso. Las recorridas que algunos habían pautado se frustraron y solo se hicieron con el ministro Basterra. En el acto preparado por la COVIAR para recibir de buen modo al Presidente, se había pautado un enlace con las provincias vitivinícolas. Alberto era el "anfitrión" de todos. Pero por la demora en la llegada del mandatario no pudo ser. Los representantes de Río Negro, San Juan y el resto de los distritos esperaban hablar con Alberto Fernández, pero en cambio terminaron dialogando con el locutor Servio "Coco" Gras y sin que el Presidente los escuchara.

Cumbre inesperada de Juntos por el Cambio

La Vendimia tuvo pocas fiestas populares, pero mucha actividad política. Las empresas y los partidos políticos tuvieron sus propias agendas e invitados especiales. Una cumbre se destacó: la reunión entre el sector más político de Juntos por el Cambio. Alfredo Cornejo fue el anfitrión y Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Christian Ritondo se reunieron a "agenda abierta" y distendida. En realidad donde está Cornejo no hay distensión: ha política. Justamnete se trata del grupo de dirigentes del JxC que pelearon por darle una impronta más abierta a esa alianza durante el gobierno de Mauricio Macri y que, por supuesto, perdieron en la disputa interna. Ahora buscan retomar algo de ese camino, que es árido. Uno de los primeros frentes que tienen es la interna radical de la provincia de Buenos Aires, la del Pro de Mendoza y, a nivel de las grandes ligas, la pelea por el poder entre "halcones y palomas".

Una de las claves de esa pelea interna es cómo posicionarse frente al Gobierno nacional. Cornejo y sus aliados creen que el kirchnerismo se endurece en sus posiciones y que la única forma de contrarrestarlos y posicionarse es tomar el mismo camino. Algunos lo piensan como estrategia, otros porque realmente creen que hay instituciones en peligro. Como sea, los tiempos se aceleran.

El gobernador en Buenos Aires cenó en un restaurante propiedad de mendocinos



Naturalmente la agenda del gobernador cuando viaja a Buenos Aires es intensa, apretada y cansadora. Con habitualidad la cena es y no en todas las oportunidades, el único tiempo que queda libre para distenderse y relajarse del intenso día de trabajo. En este último viaje el gobernador cenó en el restaurante Roldán, ubicado en los parques de Palermo y acompañado por uno de sus

propietarios, Daniel Vila. Agustín Vila y alguna otra persona más , también son propietarios del local gastronómico que goza de un buen presente.

A su retorno ambos tuvieron la oportunidad de encontrarse nuevamente, lo que no ocurrió por muy poco tiempo. Suárez concurrió a canal 7 y se retiró unos minutos antes de que Daniel Vila llegara al canal de su propiedad , apenas arribado desde Buenos Aires.

Las postales de la dolorosa crisis

En Argentina, lamentablemente estamos acostumbrados. Cada periodo de tiempo, y ahora con más frecuencia por las sucesivas crisis económicas, numerosas personas y familias quedan en situación de fragilidad extrema en su vida diaria.

En esta ocasión una de las situaciones que ocurren a diario y se están incrementando, es el de las personas que solicitan limosnas en los diferentes restaurantes que tienen mesas en las veredas. Esta semana un integrante de MDZ fue testigo doloroso de lo que aconteció la noche del miércoles pasado en un establecimiento de calle Sarmiento. Siete personas, jóvenes de edad y de ambos sexos, solicitaron alguna ayuda en el lapso de una hora y media que duró su comida. Cuatro de ellas cargaban en sus brazos niños , que no eran bebés, porque todos aparentaban tener más de un año.

Tragedia social del desbarranco económico agravada por la pandemia persistente. En otro sentido y que sucede también a diario, en los distintos barrios capitalinos , es el sistemático pedido de colaboración de ciudadanos que alegan ser quienes recolectan la basura diariamente. Esta práctica es habitual para fin de año, donde en el pedido de reconocimiento conviven verdaderos recolectores municipales con aprovechadores de ocasión.

En la actualidad y ya desde hace más de dos meses, los timbres hogareños suenan con frecuencia por los supuestos servidores

comunales. En este caso, cuando no son atendidos en su pedido, algunos de ellos responden con expresiones agresivas y descalificadoras. Distintas postales que muestran una de las caras del desmoronamiento

social y que hieren la sensibilidad de una comunidad golpeada.

Igual de grave que la vacunación VIP

El impacto social inmenso que provocó el conocimiento de la sociedad , ante la exposición pública de la existencia de numerosas muestras de lugares que vacunaban con privilegio indebido a funcionarios públicos, sus familiares, militantes camporistas, amigos, amantes y demás personas, sin tener la edad requerida ni ser personas esenciales, es solo una muestra de la ineficacia y en estos casos de la impunidad, conque se han llevado diversos aspectos de la pandemia. Igual muestra de falencia gestionaria, y en este caso agravada por el tiempo suficiente que existió para que todo funcionara bien, es el del proceso vacunatorio diario.

No ahondaremos en la carencia de la cantidad de vacunas que deberían estar disponibles en marzo , y que se anunciaron estentóreamente en diciembre. En este caso nos ocupa el precario, lento y prácticamente “ amateur “ proceso de aplicación de la vacuna. Con tiempo, en exceso suficiente, para llegar a la etapa de inoculacion de las vacunas, en forma ordenada y con sistemas de registro, seguimiento y publicación digitalizados, la realidad nos muestra una endeblez que asombra y preocupa.

Datos incompletos, dudas sobre la publicación de los ciudadanos vacunados, demora inexplicable y falta de conocimiento de quienes tienen prioridad, aún teniendo condiciones y edad suficiente , de la fecha en que van a ser vacunados, generan desconcierto y desazón por la impericia. Y hubo tiempo suficiente para prepararse. Inconcebible. Hay personas mayores de 90 años , anotados el día de apertura de las listas y que han visto como personas de menor edad y que se inscribieron a posteriori ya recibieron su dosis.

Es imperativo, que con presteza y transparencia se optimice el tránsito vacunatorio. De ello dependen vidas humanas, nada menos y la posibilidad de terminar la pesadilla pandémica que nos agobia hace más de un año.

El último intento de Suarez para convencer al PJ de la reforma

La reforma de la Constitución parece un tema apagado para lograr acuerdos porque el PJ mendocino niega discutir el tema. El gobernador Rodolfo Suarez tuvo un intento para convencer al principal partido de la oposición. Y para ello subió un escalón: no consiguió acuerdo con Anabel Fernández Sagasti, y entonces habló con Wado de Pedro, el ministro del Interior. El diálogo fue el jueves pasado en Buenos Aires, cuando ambos lograron retomar el diálogo. Suarez le explicó en qué consistía y que en realidad al PJ le convenía políticamente avalarlo. Wado escuchó, pero no dijo nada: ni siquiera un gesto de reprobación.

Igual el Gobernador avanzará en Mendoza con el tratamiento y la intención es que en abril llegue al recinto para que haya votación.