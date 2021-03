Jorge Macri le pone un freno a Horacio Rodríguez Larreta

El intendente de Vicente López y máxima autoridad partidaria del PRO de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, criticó la manera en la que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, busca posicionar su figura como único candidato opositor.

"No necesariamente Larreta es el sucesor de Macri", dijo Jorge en alusión a la siempre tensa relación entre Mauricio y Rodríguez Larreta. En declaraciones a la radio La Red, con Luis Novaresio, el intendente de Vicente López negó que el ex presidente de la Nación vuelva a ser candidato pero también descree que "su carrera política haya terminado".

"Es una persona que tiene mucho para enseñarnos... Me lo imagino como un líder aunque no sea candidato", reflexionó el primo Jorge, quien siempre, en privado, reconoce que fue el ex presidente "el que nos llevó a todos a cada uno de los lugares en donde estamos. No es justo que ahora algunos se desentiendan".

En diálogo con varios dirigentes de la Provincia de Buenos Aires, de diferentes localidades, ya habían aparecido ciertos reclamos por algunas actitudes del porteño, quien pretende que todo el sistema opositor le responda sin discusión como ocurría en el pasado con Macri, quien era el único líder.

Otro jefe comunal bonaerense lo ejemplificó de la siguiente manera. "Horacio ocupa el mismo lugar que tuvo Mauricio, pero no es lo mismo para cada uno de los integrantes de la fuerza, tiene que bancarse alguna crítica y mirada distinta sin ofenderse... Es nuestro mejor candidato, pero tiene que aprender a escucharnos", dijo.