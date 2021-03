La charla con Alberto Fernández en una combi que entusiasmó a Rodolfo Suarez

Rodolfo Suarez aseguró que el viaje a bordo de una combi entre el aeropuerto provincial y la sede del INTA le alcanzó para charlar con el presidente Alberto Fernández de la obra Portezuelo del Viento. "(Fernández) dijo que la apoya", sostuvo el gobernador, y adelantó que continuará con el proceso de licitación que está en marcha.

En una rueda de prensa que protagonizó luego del agasajo vendimial en la bodega Trivento, Suarez precisó que la semana que viene se abrirá el sobre con la oferta económica e incluso afirmó, a pesar del rechazo a la obra de La Pampa y otras provincias, que no hay ninguna instancia gubernamental que pueda frenarla.

"En la medida que no haya una orden judicial que diga que tenemos que paralizar la obra, los mendocinos y mendocinas tenemos que seguir adelante. El Coirco ya se ha pronunciado, esto solamente lo puede trabar la Justicia y es ante la Corte de la Nación. Y si es una asociación ambiental, también tiene que ir a la Corte de la Nación porque hay dos acciones que no están movilizadas y no nos han corrido traslado", aseguró Suarez.

De este modo, el gobernador desestimó la necesidad de que haya un laudo presidencial para destrabar la obra hidroeléctrica en el marco del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado). "Después del laudo del presidente anterior (Mauricio Macri) y de los estudios aportados, estamos en condiciones de avanzar con la obra", expresó.

Suarez y Fernández viajaron en una combi al desayuno de la Coviar. Aunque también iba en el vehículo Anabel Fernández Sagasti, los dos se sentaron "solos atrás", según dijo el entorno del gobernador. Portezuelo del Viento y Chile fueron los temas de la charla y Suarez dijo que siguió tratando cuestiones que ya había comenzado a hablar con el ministro del Interior, Wado de Pedro.

En la conversación, aclararon los puntos respecto de un episodio reciente. A fines de enero, el gobernador fue excluido de la comitiva argentina que acompañó al presidente Fernández en su primera misión oficial a Chile.

"El Presidente me manifestó que los gobernadores que fueron es porque se lo pidieron. Yo le dije que no lo pedí porque no sabía y me enteré por los diarios", explicó.

Suarez también aprovechó para tratar de conseguir butaca en una presunta misión a China. "Hay rumores de que va a haber un viaje a China y yo le dije que sería importante que alguien de Mendoza vaya, porque en la obra más importante de Argentina, que es Portezuelo, están cotizando las dos empresas más importantes en hacer presas en el mundo", detalló.

Según Suarez, no hay duda del apoyo presidencial a la obra hidroeléctrica que a Mendoza le deben hace muchos años. "Están depositando la plata y están a favor de la obra. Con Portezuelo estamos generando energía y un gran reservorio de agua ¿Puede un Presidente estar en contra de esa obra? Hay un reclamo fuerte de La Pampa, pero la razonabilidad debe primar", afirmó.

Y agregó sobre el famoso "laudo" presidencial: "¿Saben lo que está laudando el Presidente? Está laudando un pedido de desarchivo de actuaciones anteriores. Nosotros cuestionamos ese desarchivo. Discutimos tres o cuatro puntos de laudo que no tienen que ver con que se haga o no la obra".