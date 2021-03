Jorge Macri reveló quién propuso suspender las PASO en la polémica reunión

Tras la polémica en torno a la reunión que mantuvieron ayer a la tarde referentes de la oposición con dirigentes del Frente de Todos, en donde se habría discutido la posible suspensión de las elecciones primarias, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, volvió a aclarar que tanto él como el titular del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, se negaron a avalar cualquier tipo de modificación del calendario electoral.

Además, apuntó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como la persona que instauró el tema de las elecciones en el encuentro.

En declaraciones al programa Mesa chica, del canal LN+, Macri explicó que la reunión había sido convocada por el Gobierno nacional y su par bonaerense con el objetivo de rubricar un convenio que facilita la creación de un fondo de $5.000 millones para el financiamiento de obra pública en los municipios de la provincia de Buenos Aires.

“Después se hablaron otros temas, y de lo que más hablé fue de la pésima vacunación que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Alguien planteó lo de las elecciones y le respondimos que es un tema que eventualmente se discute en el Congreso, donde están presentes todas las provincias y las fuerzas políticas”, expresó sin dar detalles precisos de lo ocurrido.

Al ser consultado sobre una presunta ‘ingenuidad’ reiterada de su parte, debido a que el año pasado le había sucedido algo similar, Macri manifestó: “No tiene que ver con la ingenuidad. Se nos convoca a un acto institucional relacionado a la firma de un convenio para obras municipales, ¿clausuramos lo institucional? ¿no firmamos más convenios? No tengo nada para acordar con esta gente, estoy en la vereda de enfrente y tengo muy en claro dónde estoy. No soy naif. No creo que la solución sea dejar de asistir a las reuniones”.

Poco después, Macri se animó a revelar el nombre de la persona que trajo a colación el tema de la posible suspensión de las PASO ante los estragos causados por la pandemia de coronavirus. “El gobernador Axel Kicillof dijo casi como en respuesta a mi planteo de la vacunación: ‘Bueno, pero si seguimos con este nivel de contagios y las vacunas siguen sin llegar, qué vamos hacer con las elecciones’”.

“De hecho, el ministro del Interior (Eduardo de Pedro) dijo: ‘Eso ya está garantizado, la Justicia electoral fijó las fechas y cuándo hay que votar’. Pero Kicillof insistió en que si los casos se van para arriba, es algo que se debe hablar. Entonces tanto Ritondo como yo planteamos que si hay algo para hablar, se hace en el Congreso, donde están todas las fuerzas políticas y las provincias representadas”, añadió.

Según Macri, quien tuvo la última palabra fue Máximo Kirchner: “Señaló que si hubiera una necesidad de correr la fecha, no de suspenderla, se debería buscar cuáles son los parámetros objetivos para hacerlo. No se habló más que eso”.