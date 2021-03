Referente del PRO admitió que podrían postergarse las elecciones

El presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, dijo hoy que no cree que se suspendan las PASO previstas para el 8 de agosto próximo, aunque dejó entrever que es posible una postergación a causa de la pandemia de coronavirus.



"No creo que se suspendan las PASO, podemos hablar de más tiempo o menos tiempo", dijo Ritondo en rueda de prensa en Casa Rosada.



El diputado habló tras un encuentro que mantuvo con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; por la puesta en marcha del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (Preimba), una ley promovida por su espacio que prevé la asignación de 5.000 millones de pesos a 135 municipios bonaerenses.

En esa reunión se charló también la posibilidad de correr las fechas de las elecciones de agosto a setiembre (PASO) y de octubre a noviembre (generales)



En ese sentido, el legislador indicó que "hay un montón de charlas informales, viendo como se sucede esta pandemia", para luego decidir si se postergan o no las PASO.



No obstante Ritondo subrayó que "las PASO, como las (elecciones) generales (previstas para el 24 de octubre venidero), son las reglas de la democracia, que no pueden ser alteradas, mucho menos en un año electoral".



El calendario electoral prevé para el 10 de mayo la fecha límite para efectuar la convocatoria a las PASO, según lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Con información de Télam.