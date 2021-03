La grave denuncia contra Pfizer que Alberto Fernández avala pero de la que no habla

En los últimos días, a través de las redes sociales, diferentes usuarios han compartido un video en el que una periodista de WIOM (World is One News), un canal de noticias en inglés con sede en Nueva Delhi, capital de la India, realiza una seria denuncia contra Pfizer por su supuesto "enfrentamiento" con la Argentina.

En el video, la periodista explica cuáles fueron los motivos por los que nuestro país y esa empresa farmacéutica estadounidense no llegaron a un acuerdo. Y la denuncia es gravísima.

Las declaraciones de esta periodista no pasaron desapercibidas y muchos se han hecho eco de las mismas. Hasta el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, retuiteó el video en varias oportunidades.

En su momento, cuando se conoció que no prosperaron las negociaciones entre ambas partes, desde el Ejecutivo nacional no dieron muchas explicaciones y solamente se limitaron a manifestar que "no entendían tantas exigencias por parte del laboratorio".

"No entendemos por qué tienen tantas exigencias, pareciera que no lo tienen fe a la vacuna. El proceder de esta empresa no ha sido en correspondencia con cómo se ha comportado Argentina con la empresa", había disparado Ginés González García, ministro de Salud de la Nación por ese entonces.

Pero ahí quedó el tema. Nadie más del Gobierno salió a manifestarse al respecto y, ni siquiera, hubo un comunicado oficial con las razones concretas del fracaso en las negociaciones.

Ahora, varios meses después del trunco acuerdo, la periodista denuncia: "El Congreso de Argentina aprobó una ley en octubre del 2020, que dice que Pfizer debe pagar, al menos, por negligencia, por sus propios errores, si comete alguno en el futuro. Pfizer se opuso. No pagaría por sus errores. Argentina se ofreció a enmendar la ley. A definir negligencia de manera más clara, a incluir solo la distribución y la entrega bajo esta figura. Pfizer aún no estaba conforme. Exigió que la ley sea enmendada vía decreto. Ahí fue cuando Argentina se puso firme y se negó y le pidió a Argentina que contratara un seguro internacional. ¿Para qué? Para pagar futuros juicios contra la empresa. Argentina estuvo de acuerdo".

Y continúa: "En diciembre de 2020 Pfizer regresó con más exigencias. Quería bienes de la soberanía como garantía. ¿Qué significa esto? Pfizer quería que Argentina ponga en juego como garantía sus reservas bancarias, sus bases militares y los edificios de sus embajadas. Pfizer quería que Argentina ponga en juego su soberanía. Sólo para asegurar vacunas".

El relato completo:

Sin embargo, y a pesar de la gravedad de la denuncia, el Gobierno nacional no ha hecho mención al respecto, ni tampoco una denuncia ante organismos internacionales. El presidente de la Nación, nada más ni nada menos, solo se limitó a retuitear el relato de la periodista, situación que no deja de llamar la atención y que genera, al menos, preocupación e incertidumbre.